Ces deux Azuréens ont parcouru 20.000 kilomètres jusqu'à Singapour... à vélo !

Sept siècles après Marco Polo, ces deux aventuriers ont arpenté les routes d'Occident, jusqu'à l'Orient. Leur Livre des merveilles (le nom du récit du voyageur italien au XIIIe siècle), ce sont les souvenirs qu'ils ont encore dans leur mémoire.

Damien et Matthieu, l'un Niçois, l'autre Bourguignon, décident en 2022, après leurs études, de prendre leur courage à deux mains. De réaliser leur rêve, parcourir le monde. "Quand tous nos potes signaient leur CDI, on s'est parfois dit que n'était pas forcément raisonnable. Mais il fallait foncer", raconte Damien, avec des étoiles dans les yeux.

**Les "Sunriders", c'est le nom de leur petite équipe. **"Le soleil se lève à l'est, et nous nous dirigions vers l'est. Il y a ce petit clin d'œil. Puis le soleil, c'est l'espoir, c'est la joie", explique-t-il.

Un besoin de liberté

Une nécessité de voir du monde. "Pendant notre année de césure, il y a eu le Covid. On a eu le sentiment d'être privés de liberté. C'est de là qu'a germé l'idée", se souvient Damien. Ils prennent leur vélo, et partent à l'aventure, pour de bon. 17 avril 2022 : direction Singapour. Tout un symbole : c'est dans cette ville-Etat que les deux étudiants se sont rencontrés, trois ans plus tôt seulement. "On avait cette même âme d'aventurier", explique Damien.

A la conquête du monde

Les deux amis quittent le Comté pour un an. La famille et les amis derrière eux. Mais les grandes histoires à raconter à portée. Ils décident de les raconter sur leur Instagram . "Au début c'était pour nos proches, mais de fil en aiguille, de plus en plus de personnes nous ont suivi. Aujourd'hui, 10.000 personnes sont abonnées", s'extasie Matthieu.

Alors, quand on leur demande s'ils ont déjà songé à abandonner, ils n'hésitent pas une seconde. "On a eu des moments de doute avant de partir, mais jamais pendant le voyage. Une fois qu'on était lancé, c'était pour de bon", expliquent-ils.

Des environnements complètement différents

Des paysages à perte de vue sur 20.000 kilomètres. Les montagnes, les plaines, le désert. Tout ce que la nature offre de plus beau. "Le pays que nous avons préféré ? Le Népal. Nous avions des idées reçues. On le résumait à l'Himalaya, mais c'est bien différent. Nous étions dans la région du sud, et ce sont en fait de grandes plaines. C'est magnifique", s'émerveillent Matthieu et Damien.

Le voyage, c'est aussi la triste réalité de la vie de certaines personnes. "En Inde, c'était frappant. Nous étions dans des endroits avec beaucoup de pauvreté. Les gens étaient pieds nus. Ils vivent dans des petites cabanes", décrit Damien. "Mais ce sont des endroits dans lesquels nous n'aurions jamais mis les pieds autrement. C'est ça qui est enrichissant", poursuit Matthieu.

Parcourir le monde, c'est aussi se défaire de clichés, d'a priori que l'on peut avoir. "En Iran, nous avons rencontré les gens les plus gentils. Ils nous invitaient chez eux, nous demandaient si nous avions besoin d'aide. On s'est aussi rendu compte de la richesse culturelle de ce pays", glisse Damien. "En Ouzbékistan, un monsieur voulait même que j'épouse sa fille. Il m'a dit que j'étais encore le bienvenu là-bas", raconte-t-il avec un grand sourire.

Des souvenirs éternels

17 avril 2023. 365 jours après leur départ, un an après. Tout pile. Les Sunriders débarquent à Singapour. Rendez-vous compte, nous sommes presque à l'autre bout du monde. "C'est le point le plus loin possible sans prendre la mer", mentionne à juste titre Matthieu.

Tous leurs meilleurs potes sont là. La famille. Matthieu avait même préparé un discours : "Je n'ai pas réussi à le prononcer. J'étais trop ému". C'est lors des trois-quatre derniers kilomètres que les deux amis se rendent compte de ce qu'ils viennent de réaliser. Damien en pleure.

Alors, quand il s'agit de conclure, les Sunriders lancent leur phrase fétiche : "Il n'est jamais trop tard pour réaliser ses rêves".

Une formidable aventure humaine.