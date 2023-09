Ces deux Foréziens participent au championnat d'Europe de la coupe mulet

L'ancien tennisman américain André Agassi et le roi de la débrouille Mac Gyver en étaient les dignes représentants dans les années 1980 et 1990. Mais la coupe mulet (nuque longue, tête courte et oreilles bien dégagées) a encore de beaux jours devant elle ! La preuve dans le Forez, avec Florian Maillavin. Le jeune homme de 22 ans originaire de Pralong, à côté de Montbrison, participe les 9 et 10 septembre au championnat d'Europe de coupe mulet à Chéniers dans la Creuse. Cela fait deux ans qu'il arbore sa nuque longue blonde et bouclée. "Je mise tout sur la boucle", affirme-t-il. Il a d'ailleurs prévu de faire une permanente juste avant le concours.

Concours à l'applaudimètre

Au départ, c'était pour rire, mais Florian s'est complètement pris au jeu. "C'était un délire entre copains, un lendemain de réveillon, je me suis levé et je me suis dit, allez, on va faire ça", raconte le jeune homme. Et comme il s'est habitué à cette coupe "qui fait rire les copains" et qui l'amuse aussi, il a décidé de pousser le délire encore plus loin en allant au championnat d'Europe de coupe mulet, les 9 et 10 septembre à Chéniers dans la Creuse. Il y a va avec un ami, Bazile, qui est passé au mulet il y a une petite semaine seulement. "Ma maman et ma grand-mère ne me parlent plus mais bon...", sourit-il. Il n'est pas certain de garder sa coupe mulet, avec frange ultra-courte, après le concours, même s'il lui trouve un côté pratique. "Vu que j'avais les cheveux longs qui m'arrivaient souvent au niveau du menton, et comme je travaille dans l'industrie, avec la coupe mulet c'est vachement plus agréable de travailler : il y a quand-même la chevelure longue derrière mais pas besoin de tout le temps se recoiffer ou de mettre un chouchou", assure le Montbrisonnais de 22 ans.

Les deux amis devront défendre leurs coupes en défilant chacun pendant 30 secondes devant le public du championnat d'Europe. La victoire se joue à l'applaudimètre. Florian réfléchit encore à la façon dont il va défiler, mais il souhaite avoir une tenue vintage pour accompagner sa coupe mulet. Peut-être une tenue à la Johnny Hallyday, "car on l'aime bien, et quand il le portait, il avait vraiment un joli mulet".

Autre source d'inspiration potentielle, l'Américaine Tami Manis, 58 ans. Avec sa nuque longue de 172,7 centimètres, elle détient le record mondial de la plus longue coupe mulet !