Ces enfants bretons s'offrent un buzz mondial avec leur chanson, reprise d'un titre des années 20

Ils ne s'attendaient pas à un tel succès... Isaac et Nora, deux jeunes quimpérois, enflamment la toile avec leur reprise du titre cubain Veinte anos. Leur vidéo totalise déjà plus de 20 millions de vues. Une vraie surprise pour cette famille de musiciens.

Quimper, France

Ce sont des chiffres qui donnent le tournis.... A 11 et 8 ans, Isaac et Nora sont devenus en quelques jours des stars du web. Leur vidéo, dans laquelle ils chantent une chanson cubaine des années 20 accompagnés de leur papa à la guitare enregistre déjà plus de 20 millions de vue, plus de 465 000 partages sur Facebook et près de 25 000 commentaires...

Un succès inattendu

"Je fais juste de la musique avec les enfants", lâche Nicolas, encore tout abasourdi par ce succès fulgurant. Evidemment, le jeune papa quimpérois ne pensait pas faire un buzz pareil.

Après cette vidéo postée vendredi dernier, ses enfants ont même été reconnus sur le chemin de l'école, le téléphone familial n’arrête pas de sonner et des musiciens professionnels veulent chanter avec eux.

Une chaîne de télé de Miami veut les inviter

Une chaîne de télé les a même appelé de Miami pour leur proposer de participer à un talk-show en espagnol ! Car avec cette reprise de Veinte anos, beaucoup les pensent Cubain, ou tout au moins hispanophone. Pour la petite histoire, ils ne parlent pas un mot d'Espagnol, le Papa avait choisi l'allemand dans sa scolarité.

Des messages du monde entier

"Ce qui me touche, explique le père de famille, c'est que ça montre qu'il y a quelque chose qui nous relie tous ! Je viens de Séoul, j'ai été adopté en France, et on chante en espagnol, c'est quand même un sacré melting-pot ! Et on voit que ce morceau cubain touche des gens partout... C'est la preuve évidente qu'il y a un lien commun à toute l'humanité." Il conclut : "on accentue tellement la différence, alors qu'on a tant en commun !"