Ces méduses qu'on peut toucher dans l'étang de Berre !

Translucides, pas plus grosses qu'une main, ces méduses débarquent en masse sur le littoral de la Méditerranée. Sur la célèbre plage du Jaï , sur une largeur de 600 mètres de sable, depuis plusieurs jours, elles prennent leurs aises. Première réaction : l'inquiétude. Mais très vite les enfants se rendent compte qu'elles sont inoffensives. Leurs harpons qui pourraient pénétrer dans notre peau sont trop fins et friables et donc ce type de méduse n'est pas urticant. Le grand jeu des minots devient alors la pêche à la méduse. Les petits imaginent des sandwichs à la méduse à base de sable... pour de faux. En Chine et en Indonésie, en revanche, c'est pour de vrai qu'on les mange !

ⓘ Publicité

loading

Arrivée anticipée par le réchauffement

Si l'Aurélia Aurita a pris ses quartiers d'été du côté de l'étang de Berre, c'est plus tôt que d'habitude à cause du réchauffement de l'eau très rapide. Elle restera jusqu'en septembre sur la plage du Jaï.