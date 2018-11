Ces pompiers bretons proposent un calendrier façon album Panini

Les pompiers de Fouesnant - Pleuven (Finistère) proposent cette année un calendrier original. Les photos sont en noir et blanc et peuvent être complétées par des autocollants en couleur. Une opération solidaire pour les orphelins des pompiers.

Cette année le calendrier des pompiers de Fouesnant-Pleuven fait dans l'original, pour la bonne cause ! Le calendrier est vendu en porte-à-porte avec des photos en noir-et-blanc des pompiers en intervention et il est possible de le compléter avec des vignettes en couleur. Ces autocollants sont disponibles dans les commerces fouesnantais, il faut compter 1 euro la pochette de 8 vignettes, une somme reversée à l’œuvre des pupilles.

Un calendrier solidaire

"C’est la première fois qu’on fait ça, explique le président de l'Amicale Mikaël Hedouis, c’est un calendrier solidaire, avec une partie pour l’amicale, et une partie pour l’œuvre des pupilles. Ils peuvent garder la version noir et blanc, et s’ils veulent un peu de couleur dans le calendrier, ils peuvent acheter des vignettes, et les bénéfices vont aux orphelins."

Des pochettes de vignettes autocollantes dans les commerces

Une douzaine de commerçants participe à l'opération, parmi lesquels Alexandra Le Venec-Vasseur, de la boutique de jouets Oscar et Lili. Elle a pris une boîte de 100 paquets en dépôt : "l’idée elle est vraiment chouette, j’espère que les gens vont jouer le jeu et participer, moi je prends un peu de temps pour expliquer l’initiative, il faut le faire, c’est pour les pompiers !"

3.600 calendriers et 5.000 paquets de vignettes ont été édités.