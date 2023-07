Bal des pompiers : le buzz de la vidéo Tiktok de cette petite caserne de Dordogne

"C'est la vidéo qui marche le mieux", sur le compte Tiktok des pompiers du Bugue. "On a plus de 60.000 vues", explique Damien Ducros, pompier volontaire de la caserne, "on n'est pas comme les gros influenceurs, mais à notre niveau, pour la taille de notre caserne, c'est déjà bien".

Les participants assidus aux bals des pompiers connaissent ces petites vidéos, popularisées notamment par les pompiers de Strasbourg . La caserne de Bergerac a, elle aussi, publié la sienne et le Périgord Noir n'est pas en reste.

"On change de registre"

Cette année, la caserne du Bugue a voulu se lancer pour son bal, prévu ce jeudi 13 juillet, sur la place de la mairie :"le bal, c'est le seul évènement de l'année où l'on peut voir les gens en dehors du cadre d'intervention".

Damien Ducros a tourné la vidéo avec ses collègues sur leur temps de repos*, "tout le monde était volontaire, les jeunes et les anciens, et ça nous a rapproché".* La caserne du Bugue compte 30 pompiers dont cinq pompiers professionnels.

Annoncer et recruter

Le compte Tiktok des pompiers du Bugue compte plusieurs vidéos, "des présentations de manœuvres ou des véhicules, mais là, on change de registre".

La vidéo doit permettre d'annoncer le bal mais aussi de faire la promotion de la fonction de pompier volontaire. "On recrute tout le temps et si la vidéo donne envie aux jeunes qui sont très branchés sur les réseaux sociaux, c'est que du positif pour nous".