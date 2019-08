Ces Sarthois partent en vacances à Saint-Malo en mobylette

Sarthe, France

Ce lundi matin, à 7 h 30, sur la place de l'église, à Tuffé, c'est un drôle d'escadron qui partira à l'aventure. Dix-neufs copains (treize garçons et six filles) âgés de 19 à 30 ans vont prendre la route direction Saint-Malo. Soit 250 km, exclusivement sur des petites routes pour profiter du paysage, des villages et des petits bistrots qu'ils trouveront sur leur chemin. "C'est pas la vitesse qui nous intéresse, précise Maxime, le collectionneur de mobylettes de la bande, c'est de rouler entre copains, de prendre notre temps et de visiter des petits coins sympas."

Pour leur périple, pas de GPS non-plus, mais un itinéraire papier, une sorte de "road book comme pour le Dakar et avoir un peu de challenge pour s'orienter, explique Quentin, qui a en partie tracé l'itinéraire. L'idée c'est de partir à l'aventure et de ralentir pour retrouver la nostalgie d'une certaine époque."

Des Motobécane 51 remises à neuf

Ces derniers temps, la bande de copains avait souvent les mains noircies par le cambouis. Car pour permettre à ces vieilles Motobécane 51 des années 80 de parcourir une telle distance, il a fallu sérieusement les retaper. Un travail entamé il y a des mois par Gabin, le frère de Maxime, mécanicien autodidacte passionné de "meules" depuis 10 ans : "J'ai refait 7 moteurs entièrement, de A à Z, et c'est pas toujours facile de trouver les pièces." Un travail énorme, sans compter la paperasse pour faire les assurances et mettre à jour les cartes grises.

Pour plus de sécurité, deux camions assistance suivront l'escouade composé d'une douzaine d'engins, avec à l'intérieur de quoi préparer le "mélange" (le carburant des mobylettes que l'on ne trouve plus dans les stations-services), des pièces de rechange et même trois bécanes en plus parce que "quand on part comme ça en mobylette, faut bien s'attendre à avoir deux ou trois petites pannes", reconnaît Maxime.

