César, un Auvergnat fondu de "la Vache qui rit", expose sa collection au musée de Lons-le-Saunier

Ce week-end des 5 et 6 octobre, "la maison de la Vache qui rit" à Lons-le-Saunier, dans le Jura, accueille des collectionneurs. Parmi eux, César, 30 ans. Il vit dans l'Allier et il assume sa passion pour la Vache.

César et l'un de ses objets préférés

Allier, France

Au royaume du Saint-Nectaire et du Bleu d'Auvergne, César est un ovni. Ce jeune vendeur de chaussures de luxe, qui habite Creuzier-le-Vieux, dans l'Allier, voue un culte à "la Vache qui rit". César, 30 ans, d'origine colombienne , est fan depuis son adolescence. Le week-end des 5 et 6 octobre, il est donc à Lons-le-Saunier pour exposer une partie de ses trésors au musée dédié à la plus célèbre des vaches.

"La Vache qui rit", une marque universelle

Pour César, "la Vache qui rit" est plus qu'un fromage fondu. C'est une marque universelle, qui parle à tout le monde : "Vous partez en Espagne ou dans un autre pays avec un tee-shirt de la Vache, tout le monde la reconnaît. Elle a une histoire, comme Bibendum ici. Cet animal a un visage humain, drôle et sympathique. On va bientôt fêter ses 100 ans. Tout le monde en a mangé un jour !".

La Vache version plaque en plastique © Radio France - Dominique Manent

Des objets qui ont une âme

César, qui se présente comme un "petit collectionneur", possède un millier d'objets liés à la Vache : plaques émaillées, porte-clefs, protège-cahiers, assiettes etc. Il peut parcourir des kilomètres pour les chiner. Parmi ses préférés, une assiette en porcelaine de Limoges décorée, ou encore ce thermomètre trouvé à Grenoble : "Ce que j'aime dans mes objets, c'est qu'ils ont un vécu. Le thermomètre appartenait à une dame qui a 77 ans. C'était la dernière crèmerie de son quartier. Le thermomètre appartenait à sa famille, elle l'a gardé. Il a une vraie histoire, c'est passionnant". Certains objets coûtent quelques euros, d'autres sont plus chers mais le jeune homme n'en dira pas plus.

A "la maison de la Vache qui rit" de Lons-le-Saunier, César expose une centaine d'objets. Peut-être portera-t-il aussi ce magnifique tee-shirt orné d'une Vache qui rit bleue ? Même les artistes et les stylistes succombent au charme de la Vache.