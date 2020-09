Buzz du jour : un agriculteur du Loiret découvre des godemichés dans son champ

Cédric Boussin n'en revient pas : cet agriculteur de Pers-en-Gâtinais (Loiret) a fait une drôle de découverte en récoltant son maïs. Il est tombé sur trois godemichés roses ! Il a posté les photos sur Facebook et Twitter, et son message génère des milliers de commentaires et partages.