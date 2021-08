Cet éducateur sportif mayennais part coacher des jeunes orphelins au Pérou

Il n'a jamais mis les pieds en Amérique Latine mais va pourtant passer toute une saison à coacher des jeunes footballeurs péruviens. Le Lavallois Flavien Couëffé, éducateur sportif au club de Saint-Ouen-des-Toits (Mayenne) depuis six ans, se lance dans un nouveau projet en septembre. Il va partager son temps entre les entraînements et l'accompagnement des adolescents sur le plan humain.

"J'ai foncé"

Partir de Mayenne n'était pourtant pas une étape prévue initialement dans son parcours : Flavien Couëffé "comptait rester" mais "une opportunité s'est présentée". Un ancien formateur, lui-même parti au Pérou, lui parle du Sport Boys Association, un club situé près de Lima. "Ils ont financé un orphelinat et un club de foot affilié, avec uniquement des jeunes de l'orphelinat, explique Flavien Couëffé. _L'objectif, c'est d'envoyer les jeunes en clubs pros_, ou dans d'autres clubs du championnat péruvien s'ils n'ont pas le niveau."

Le Mayennais passe des entretiens à distance pour devenir entraîneur des équipes de jeunes entre 10 et 18 ans. "Je n'ai pas réfléchi et j'ai foncé. Au début, en passant les tests, _je ne pensais absolument pas être retenu_, lance-t-il. Ça a été le cas, alors pas de machine arrière, je fonce." Il largue les amarres, vend voiture et meubles, pour décoller le 5 septembre en direction de la capitale péruvienne.

Une dimension humaine

Sur place, 80% de son temps sera consacré aux entraînements et ateliers sportifs. "Je serai en retrait au début, le temps de découvrir et d'apprendre tout le lexique spécifique du foot en espagnol, précise Flavien Couëffé. Une fois que je saurai communiquer sans problème et me faire comprendre, je pourrai intervenir sur le terrain."

Le soir et sur son temps libre, il prendra davantage de temps pour nouer des liens avec les jeunes. "Avec l'orphelinat, ça va être un autre rôle, on va sortir du domaine du foot pour aller sur le plan humain, estime le jeune coach de 23 ans._Tout ce qui est mis en place pour aider ces jeunes à sortir de la galère, voir un peu de soleil à l'horizon, ça m'a touché_. Je me dis qu'on peut être utile, les amener vers plein de bonnes choses, aider ces jeunes à rêver."

Le championnat péruvien dure d'octobre au printemps. Reviendra-t-il à la fin ? S'il a déjà réservé un billet retour pour la France le 3 juillet 2021, Flavien Couëffé n'exclut rien : "si eux sont satisfaits de moi et que je me plais là-bas, je continuerai ou je découvrirai d'autres clubs dans le secteur, assure-t-il. Rien n'est figé."