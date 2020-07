Et si la gratuité des transports par câble permettait aux stations d'hiver d'attirer plus de touristes l'été ? En pays de Savoie, il y a peu d'offres, à l'exception spectaculaire de Courchevel et de Bourg-Saint-Maurice.

Cet été, le funiculaire de Bourg-Saint-Maurice et les remontées mécaniques de Courchevel sont gratuits

Cadre grandiose, vue à couper le souffle. Et si le transport par câble gratuit devenait une attraction touristique en soi, offerte, pour attirer la clientèle estivale ? L'exemple vient d'à côté, de Suisse, dans le canton du Valais, à Crans-Montana où ceux qui séjournent dans la station se voient offrir un accès gratuit aux piscines, mini-golf et à son spectaculaire funitel qui vous dépose à Plaine Morte à plus de 3.200 mètres d'altitude.

Les sommets des pays de Savoie ne manquent pas d'atouts, comme en témoigne le triomphe renouvelé en Haute-Savoie du téléphérique de l'Aiguille du Midi dans le massif du Mont-Blanc. En ces temps de crise, on ne pourra compter que sur une ristourne de 20 % sur le forfait Montenvers/Aiguille du Midi, sur internet, jusqu'à la veille du départ. Dans le secteur toujours autant attractif du pays du Mont-Blanc, la gratuité n'est pas inscrite dans les gènes. Les transports en commun sont gratuits dans la vallée de Chamonix à condition d'y séjourner.

Une première à Bourg-Saint-Maurice

Air du temps oblige, en pays de Savoie, les navettes en bus sont de plus en gratuites entre villes et stations de ski. On privilégie le transport en commun moins polluant. Exemple parmi d'autres, Valmeinier, en Maurienne. Le mini-bus est gratuit. Il tire une remorque pour transporter les deux-roues.

Pour le câble, c'est l'exception.

Le plus spectaculaire, c'est pour la première fois jusqu'au 29 août le funiculaire tout neuf de Bourg-Saint-Maurice qui vous hisse gratuitement, en quelques minutes jusqu'au Arcs 1600.

Gratuit tout l'été ! © Radio France - Christophe Van Veen

800 mètres de dénivelé avec toit transparent pour le panorama splendide. Masque obligatoire. C'est payant si vous montez avec un vélo. Le parking au pied du funiculaire est lui aussi gratuit.

Guillaume Desrues , le nouveau maire, applaudit l'initiative de son prédécesseur Michel Giraudy, battu dans les urnes. "Notre funiculaire est quasiment unique en France. On le considérait jusque là comme une remontée mécanique avec un tarif prohibitif pour les familles (14 euros aller-retour par adulte). La gratuité permet les échanges entre vallée et station."

La gratuité coûte aux collectivités. "35.000 euros pour la commune. 35.000 euros pour notre délégataire. Mais si cela permet à nos commerces d'avoir plus d'activité, c'est gagné. On fera le bilan à la fin de l'été."

Un métro vraiment sympa à découvrir © Radio France - Christophe Van Veen

Pour la saison d'hiver, le nouveau maire élargira les horaires jusqu'à 22 heure pour en faire réellement un transport en commun. Pas de gratuité, mais des tarifs préférentiels, plus attractifs, adaptés au travail des saisonniers et aux touristes. C'est en tout cas le souhait de Guillaume Desrues.

L'entrée de la station © Radio France - Christophe Van Veen

Sur le toit de Courchevel gratuitement

A Courchevel , pour la troisième année , quatre remontées mécaniques sont offertes, notamment le téléphérique de la Saulire qui vous fait grimper sans effort à 2 .700 mètres d'altitude (les autres spots accessibles gratuitement : Verdons, La Tania et Le Praz.)

Là aussi, à Courchevel, il y a des navettes de bus gratuites. Toutes les animations d'été sont gratuites.