Cet habitant d'Elbeuf a lancé un site pour faire accompagner les seniors quand ils prennent le train

Hamédine Sall a été sélectionné par le concours Talents des cités pour son site CS-Lane, qui propose de mettre en relation des étudiants et des seniors qui prennent le train.

C'est un peu le principe de Blablacar, mais pour le train. Hamédine Sall, originaire d'Elbeuf (Seine-Maritime) a lancé le site cslane.com qui lui vaut d'être invité ce lundi soir à la Maison de la radio, à Paris, avec les autres lauréats régionaux du concours Talents des cités.

"C'est une plateforme qui met en relation des seniors qui souhaitent être accompagnés et des étudiants qui font le même trajet", explique le jeune entrepreneur avant de poursuivre : "L'étudiant porte la valise, aide à commander le billet, à passer l'espace entre le marchepied et le quai, etc."

Une application en préparation

Hamédine Sall a eu l'idée de lancer cette plateforme après avoir lui-même aidé une personne âgée lors d'un voyage en train : "J'allais à Troyes pour des raisons pros et j'ai croisé une vieille dame qui avait des difficultés avec sa valise, je l'ai accompagné jusqu'à la Gare de l'Est."

Afin de rémunérer les étudiants, le service est facturé 6,90 euros de l'heure. "80% revient à l'étudiant, précise Hamédine Sall. On a une dizaine de trajets faits et cinq allers-retours sont prévus pour les vacances d'hiver."

Pour le moment, seul le site internet existe : l'application CS-Lane sera disponible au début du mois de décembre.