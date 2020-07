Cet habitant de la Côte-d'Or s'élance pour 3 mille kilomètres en "vélo solaire"

C'est le genre de vélo qui ne passe pas inaperçu. Quand Stéphane Bujadoux s’entraîne près du lac Kir de Dijon, tous les regards se portent sur son drôle d'équipage. Le vélo jaune tire une remorque plus longue que lui, et porte un toit recouvert de panneaux photovoltaïques.

"J'ai allégé au maximum, mais la remorque fait une vingtaine de kilos. Avec tout l'équipement de bivouac, le vélo en fait lui 45. Ça fait un total de 65 kilos. Si il n'y a pas de soleil, il faut beaucoup plus pédaler et on ne va pas très loin" sourit ce jeune retraité de 61 ans.

"On peut configurer son vélo comme on le souhaite, moi j'ai opté pour un engin où on pédale couché, c'est plus simple. J'ai mis le maximum de panneaux solaires autorisé, soit l'équivalent de 500 watts pour compenser les moments où la luminosité est plus faible".

"Hier, par un beau soleil, j'ai fait 200 kilomètres à 33 km/h de moyenne. Tant qu'il fait beau la batterie se recharge, et s'il faisait jour tout le temps, on pourrait rouler indéfiniment."

Oui, pour avancer, il faut aussi pédaler © Radio France - Olivier Estran

Le Tourmalet avec un vélo de 65 kilos

Cet amateur "éclairé" est loin d'être seul dans cette drôle d'aventure. Habituellement, le "Sun Trip" (comprenez "le voyage solaire") relie Lyon à Canton en Chine. Avec le virus, cette année, le peloton reste en France.

"On va être une cinquantaine à partir ce mardi de la place des Terreaux à Lyon" détaille Stéphane Bujadoux. "La première étape nous emmène à Blois en Touraine, puis ce sera la Bretagne, la côte atlantique, les Pyrénées avec le Tourmalet et on termine dans les Alpes à Albertville! "

"Ce n'est pas vraiment une compétition car l'itinéraire entre les points de ralliement est libre, mais il y a quand même un classement du meilleur grimpeur, on peut faire plusieurs cols si on le souhaite."

Ce n'est pas la première année que cet ancien conseiller pédagogique part en vélo solaire, et en pédalant il a aussi le sentiment de participer à une petite révolution scientifique : "Aujourd'hui les panneaux solaires captent 20 à 25% de l’énergie du soleil. Dans une décennie ou deux, ce sera le double et on réduira la taille des panneaux. Un jour on aura sans doute un simple panneau sur le porte-bagage pour traverser toute la France !" lance-t-il avec enthousiasme.

Un jour, les panneaux solaires seront si puissants qu'ils se logeront juste sur le porte-bagage © Radio France - Olivier Estran

Le joli vélo jaune fait en tout cas sourire Elisabeth et ses petits-enfants. "Oui c'est très sympa de voir une telle aventure écolo, sourit cette grand-mère, ça nous change des mauvaises nouvelles. Moi j'irai suivre leur progression sur Internet."

Ça tombe bien, Stéphane Bujadoux a justement ouvert une page Facebook et un site pour raconter son aventure. Sous le soleil exactement.