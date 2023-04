Cette américaine remercie des Malouins de s'être occupé de son frère sans-abri jusqu'à sa mort

Il se faisait appeler Yannick ou Yann Briens par tout le monde à Saint-Malo. Ce sans-abri a passé au moins deux ans à Saint-Malo, dont plus d'un an à dormir sous un porche de la médiathèque, à côté de la gare. Il était très apprécié des commerçants de la rue Nicolas Bouvier et des habitants. Ils ont vu son état de santé se dégrader au fur et à mesure des mois. Le 13 décembre 2022, il est emmené par les pompiers à l'hôpital. Il y meurt le lendemain. Plusieurs messages sont postés sur le groupe Facebook "Saint-Malo Pratique" pour apprendre la nouvelle aux riverains. Ces publications ont permis de retrouver sa sœur, Greta Corens. Elle vit à New-York depuis plus de 50 ans. Elle n'avait pas de nouvelles de son frère depuis deux ans et demi.

Lorsqu'elle apprend que son frère est mort à Saint-Malo, elle poste un message sur ce groupe. "Les gens de Saint-Malo m'ont répondu tout de suite, se souvient-elle. J'étais tellement émue que je suis restée debout toute la nuit pour leur répondre."

Des commerçants à son chevet

Lucie fait partie des personnes qui l'ont contactée. Elle est la dirigeante de La Vape Malouine. Yannick dormait juste en face de sa boutique. "Tous les matins, on s'installait en terrasse et on buvait notre petit café, sourit la commerçante. Il avait toujours une parole gentille, un petit geste de la main. J'allais le voir en partant le soir pour lui demander s'il avait besoin de quelque chose. Il me répondait : Tout va bien, j'ai tout ce qu'il me faut ici."

Yannick, était originaire du Gers et était atteint d'un cancer du poumon. Il avait quitté sa maison pour ne pas faire subir sa maladie à ses frères. "Mes deux frères ne savaient pas où il était allé. Nous nous sommes donnés beaucoup de mal pour le chercher. J'ai été vraiment choquée quand j'ai appris sa mort. Les réponses immédiates des habitants de Saint-Malo ont été un vrai soutien pour moi."

Dès qu'elle pourra se rendre en France, Greta Corens souhaite aller à Saint-Malo pour se recueillir sur la tombe de son frère et remercier les riverains du quartier de la gare.