Cette association iséroise de botanique traque les fleurs les plus rares

Samuel Barruel et Roland Chevreau, bénévoles de l'association Gentiana, et entre eux : un Sabot de Vénus !

On l'a dit et redit : la nature, elle a profité du confinement. Et l'arrivée d'un printemps très chaud et ensoleillé permet à cette nature de s'épanouir comme il faut. La Société botanique dauphinoise traque en ce moment les belles et rares espèces de fleurs qui sont sorties de terre sans rien craindre du coronavirus, elles, et recense leur présence par exemple en Chartreuse comme sur ces clichés.

Un Sabot de Vénus © Radio France - Virginie Salanson

Les rarissimes "Sabots de Vénus" avaient presque disparus il y a quelques années, ils retrouvent ici les pentes de la Chartreuse pour y déployer leur style si... baroque.

Une Orchidée pourpre © Radio France - Virginie Salanson

L'Orchidée pourpre n'est pas protégée à proprement parler en métropole, sauf en Franche-Comté.

Une narcisse en Chartreuse © Radio France - Virginie Salanson

Le Narcisse "des montagnes", tout aussi élégant que son lointain cousin des Glénan, dans le Finistère. Pour accompagner les sorties "nature" de l'association Gentiana, société botanique dauphinoise Dominique Villars, il vous suffit de prendre contact avec eux. Le mercredi à 14h30, au départ de l'église du Sappey-en-Chartreuse par exemple.