Cette commune du Morbihan se retrouve dans une publicité d'une célèbre marque de voitures

Dans la campagne promotionnelle de la marque de voitures BMW, on peut lire "Theix" à la place de "The Ix", le nom du modèle.

"On va entendre parler de nous !" C'est la surprise à Theix-Noyalo dans le Morbihan. Cette commune de moins de 10.000 habitants, à l'est de Vannes, apparaît dans la publicité de la marque de voitures BMW, comme l'a repéré le magazine Challenges. La citation est involontaire car si le nom de la voiture est en réalité "The ix", les lettres sont rapprochées dans cette publicité diffusée à la télévision et on peut ainsi lire "Theix".

Deux autres communes en France concernées

"C'est un clin d'œil assez drôle, réagit le maire Christian Sébille, à la tête de la nouvelle commune fusionnée Theix-Noyalo. C'est bien pour la notoriété de la commune." Différents modèles de cette marque de voitures commencent par la particule "The". "Je pense qu'ils n'y ont pas pensé. Il y a deux autres communes en France qui portent le même nom", explique le maire avant d'ajouter : "Je ne veux pas faire de la publicité pour cette marque, mais la commune est à la hauteur de la qualité de ses voitures !"