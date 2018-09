Rougnat, France

L'atelier d'Elisabeth Court ressemble à un salon de l'immobilier pour chats. Cette britannique installée en Creuse depuis 14 ans s'est lancée récemment dans la fabrication d'abris pour protéger les matous errants l'hiver. Elle construit tout elle-même avec du bois de récupération. Devant sa grange située à Rougnat près d'Auzances, les dernières productions s'alignent : il y a la niche en forme de chalet suisse, celle à deux étages, celle avec l'escalier, etc.

Le chalet suisse est une commande d'un particulier. © Radio France - Camille André

Elisabeth Court a déjà offert ses productions à des associations situées dans le Nord-Pas-de-Calais, à Saint-Etienne, ou encore dans les Bouches-du-Rhône. Lundi 17 septembre, elle est encore partie avec une remorque pleine à craquer afin de livrer une dizaine de ces abris en Bourgogne.

Ces niches sont toutes des modèles uniques

Pour sa prochaine création, Elisabeth Court a désossé une vieille table de nuit. Chacune de ses niches est créée à partir d'un vieux meuble, qu'elle découpe et recouvre ensuite d'écorces de sapin. Les abris sont isolés et étanches. "Chaque modèle est unique car les meubles dont je me sers pour la base ne sont jamais les mêmes", raconte la créatrice, qui s'amuse à ajouter des fenêtres, des terrasses et autres cavités: "les chats doivent être stimulés, ils aiment être en hauteur et faire leurs griffes", explique-t-elle.

Capture d'écran de la page facebook de l'association Patte Blanche 62, qui dispose de l'une des niches fabriquées par Elisabeth Court

Evidemment, les chats d'Elisabeth profitent des créations de leur maîtresse. La Creusoise raconte non sans humour faire tester chacune des niches par sa minette la plus âgée. Cette dernière est semble-t-il assez difficile : "Elle fait le contrôle qualité! Si elle entre à l'intérieur, c'est que tout va bien. Elle donne son aval pour que je l'envoie!"

Le plus jeune chat d'Elisabeth Court © Radio France - Camille André

Elisabeth Court s'est lancée dans ce drôle de passe-temps il y a environ un an. "J'ai perdu deux de mes chats et j'étais dans un état terrible. Je me suis dit qu'avant l'hiver, j'allais faire quelque chose pour les animaux. Et je suis tombée sur l'appel d'une association qui s'occupait de chats. Elle cherchait des bricoleurs pour fabriquer des abris. Je me suis lancée et j'ai fabriqué 10 niches que je leur ai ensuite livré à Saint-Etienne".

Par amour pour les chats

"J'ai beaucoup de pitié pour les chats errants", confie Elisabeth Court, "ils n'ont pas choisi d'être à la rue". La fabrication de ces niches est en accord avec la philosophie de cette Creusoise: "Nous les humains, nous avons la possibilité de soigner ces animaux ou de soutenir ceux qui les soignent. Je fais le maximum parce que je pense que c'est notre rôle", explique-t-elle.

Deux niches fabriquées par Elisabeth Court. © Radio France - Camille André

Elisabeth Court donne donc ces abris aux associations qui n'ont pas toujours d'infrastructure pour mettre tous leurs pensionnaires à l'abris.

Lorsqu'elle vend des niches aux particuliers, elle reverse ensuite l'argent récolté aux refuges. Ainsi, Annabelle Boucaut, qui s'investit dans l'association Patte Blanche 62, dans le Pas-de-Calais, confirme avoir reçu des dons de la part d'Elisabeth. "Ça nous a permis de stériliser des chats, la principale mission de notre association".