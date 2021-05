Cette famille de Saint-Etienne-de-Chigny va faire le tour d'Europe en voilier

Tout lâcher pour partir au large. Beaucoup en rêvent et certains le font, comme Stéphane, Jennifer et leurs deux fils. La famille de Saint-Etienne-de-Chigny a acheté et rénové un voilier. Début juin, elle partira faire le tour d'Europe en bateau, depuis Saint-Brieuc, jusqu'en Grèce.

Tout est parti d'une envie d'autre chose. "On en avait marre du quotidien, du travail, du rythme effréné". Alors, Stéphane et Jennifer achètent un voilier avec ce projet en tête : faire le tour d'Europe en bateau, jusqu'en Grèce. Le couple de Saint-Etienne-de-Chigny embarquera début juin pour un an, avec ses deux fils et un ami tourangeau.

Un voilier rénové de fond en comble

"On a acheté une coque avec un mat, des voiles. Et puis, tout le reste, c'est nous qui l'avons fait", sourit Stéphane, 37 ans. Presque un an de travaux, avec des allers-retours réguliers au port de Saint-Brieuc où le voilier en acier, baptisé le Pirlouit, long de 11 mètres est amarré.

Le voilier le Pirlouit est amarré au port de Saint-Brieuc, d'où il partira en juin. - Stéphane Degroote

Un défi pour le couple d'éducateurs spécialisés qui ne connaissait rien à la mer ni à la marine. "On apprend tout, ne serait-ce que pour hisser la grande voile. On ne savait pas trop au début et c'est un voisin qui nous a aidés", explique Jennifer.

Une aventure en famille

Une aide précieuse dans une aventure en famille. "Ca a l'air cool ! On fera des jeux avec papa et maman on profitera d'eux", s'impatientent Noa, 12 ans et Maël, 10 ans. "On s'est rendu compte que comme beaucoup de gens, on vit, on travaille, on s'occupe de nos enfants quand on a du temps libre... Là, on va prendre le temps, aller vers un autre mode de fonctionnement. Une vie plus simple", espère Stéphane.

Noa et Maël, ici dans une des chambres du voilier, participent pleinement au projet. - Stéphane Degroote

Une vie libre et en autonomie sur les flots, mais jamais trop loin des côtes. La famille restera dans l'espace Schengen, à moins de 6.000 milles nautiques, soit 12 kilomètres des côtes. Un voyage d'un an, de port en port, sans itinéraire bien défini. "Si on a envie de rester une semaine dans un port, on y restera une semaine".

La famille tiendra un blog pour raconter son voyage et tenir informés ses proches.