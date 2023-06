Cette (fausse) petite voiture de police dijonnaise fait le buzz sur les réseaux sociaux !

La photo tourne sur les réseaux sociaux depuis deux semaines maintenant : celle d'une voiture Citroën AMI floquée aux couleurs de la police, directement sortie des usines de la société AVS Communication à Dijon. L'idée, c'est de faire de la publicité et de promouvoir le festival des véhicules de police d'exception, organisé à Dijon le week-end du 8 juillet, dans le cadre de la journée de la Police Nationale.

Une voiture d'exposition

"Evidemment, nos policiers ne vont pas conduire cette voiture", sourit Cédric Bovrisse, secrétaire départemental du syndicat Alliance Police National en Côte-d'Or. "On voulait surtout faire un coup de com' humoristique." Une précision nécessaire pour Arthur de Ballon, le dirigeant de AVS Communication. "Certains n'ont pas été très tendres sur les réseaux sociaux en se moquant des moyens alloués à la police mais ces gens là n'ont pas compris que la voiture n'allait pas rouler mais simplement être exposée place de la République à Dijon et place Carnot à Beaune, pour la fête de la Police Nationale."

Un beau coup de communication malgré tout

En attendant la fête de la Police Nationale, la photo continue son chemin sur le net et les chiffres sont affolants. "La photo de la voiture que nous avons publié a été vue plus de 1,7 millions de fois sur Instagram ! Elle a généré 43.000 "like", et plus de 2.500 commentaires. C'est complètement fou ! On ne s'attendait pas à ça", confie Arthur de Ballon.