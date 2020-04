Une Finistérienne retrouve la femme qui lui a sauvé la vie il y a 36 ans

Ça faisait longtemps que ça lui trottait dans la tête et ce mardi soir, Céline s'est lancée : elle a posté un message sur la page Facebook "Tu viens de Plougastel Si..." :"_Je suis à la recherche d'une personne. Il s'agit d'_un homme qui a réanimé une petite fille sur la plage de Porz Al Lorc'h un jour de juillet 1984."

Ils m'ont sortie de l'eau, j'étais bleue avec des algues coincées dans les dents !

Cette petite fille de quatre ans et demi, c'était Céline, elle venait de se noyer. Elle jouait dans l'eau avec ses cousins lorsqu'elle a glissé et n'a pas pu se redresser. Dans son message, la jeune femme de Plougastel précise : "Il connaissait les gestes de premiers secours, c'est tout ce que j'ai comme information". Et elle ajoute : "Il était peut-être simplement en vacances au bon endroit, au bon moment."

Plusieurs personnes m'ont parlé d'une dame, Mme Kervella, connue sous le pseudo de "Mamie Jeanne".

Résultat, très rapidement, des dizaines de personnes la contactent. Céline part donc sur une première piste, "celle d'un pompier qui avait l'habitude de passer par là. Hélas, il est décédé mais sa veuve n'avait pas plus d'informations à me donner."

Tenace, la jeune femme a continué ses investigations "plusieurs personnes m'ont parlé d'une dame, Mme Kervella, connue sous le pseudo de "Mamie Jeanne". Elle passe tous ses étés en haut de la grève." Elle trouve son numéro de téléphone et après plusieurs tentatives, arrive à la joindre ce mercredi après-midi.

Mamie Jeanne, une véritable bonne étoile

Et tout de suite, Céline se rend compte de son erreur : ce n'est pas un homme qui l'a sauvée il y a 36 ans, mais Madame Kervella. "Elle m'a fait cracher l'eau et m'a fait un massage cardiaque. Ma tante m'a montée en voiture au cabinet médical du Dr Henry avec Mamie Jeanne à l'arrière dans la voiture en train de continuer à me masser, explique Céline. J'étais à 34° arrivé au cabinet. Le Docteur a téléphoné au SAMU qui est venu me chercher. Ma tante et Mamie Jeanne se sont retrouvées en maillot de bain dans la salle d'attente du cabinet pleine à craquer, évidemment !".

Une seule hâte la fin du confinement : remercier son ange gardien

Grâce aux personnes qui ont répondu à la publication de Céline, elle a "pu retrouver cette dame qui a fait en sorte que mon cerveau ait toujours de l'oxygène, ce qui fait que par miracle, je n'ai eu aucune séquelle. Il se trouve qu'après 35 ans, _elle passe toujours ses étés en haut de cette grève, à deux kilomètres de chez moi_."

Céline a plus que hâte d'être à la fin du confinement pour retrouver celle qui lui a sauvé la vie et lui présenter ses enfants.