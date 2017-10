Cette fois, pas d'incident : le nouveau sapin du marché de Noël de Strasbourg a été coupé dans les Vosges

Le grand sapin de Strasbourg doit finalement arriver place Kléber lundi ou mardi prochain. Après un incident lors du levage du premier sapin choisi dans les Vosges, le second a pu être remorqué ce mardi.

Il fait une trentaine de mètres de hauteur, pèse 9 tonnes et est âgé de 95 ans. Le nouveau sapin qui doit trôner à partir de la semaine prochaine place Kléber, en vue du marché de Noël de Strasbourg, a été coupé et remorqué sans encombre mardi 24 octobre en forêt de Senones, dans les Vosges.

L'arbre se trouve à 2 kilomètres du premier sapin âgé de 180 ans qui avait été choisi préalablement... mais qui avait cassé la veille durant l'opération de levage. Les équipes de la ville de Strasbourg avaient dû se rabattre sur un plan B, un sapin plus jeune et plus difficile d'accès. Ce nouveau sapin doit arriver place Kléber lundi ou mardi prochain.