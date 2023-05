Dordogne : elle vit dans son van aménagé depuis 10 ans, "il y a tout comme dans une maison"

Hélène Petit est venue en studio pour nous parler de sa vie dans son van aménagé. C'est pratique, elle a dormi non loin des locaux de France Bleu Périgord. Finalement, elle dort où elle veut. Et c'est ça le plus gros avantage de cette vie de nomade.

"Là où je préfère me réveiller le matin, c'est à côté d'un lac ou d'une rivière. Près de l'eau" sourit la jeune femme. Elle est partie il y a dix ans, dans un autre but, au départ."Ça m'est un peu tombé dessus. Je ne m'y attendais pas. J'aimais beaucoup voyager et je voulais réaliser une série documentaire sur des gens inspirants. J'ai rencontré quelqu'un qui avait le même projet que moi et qui partait sur les routes en camion. Donc j'ai passé quelques semaines avec lui. Et puis j'ai décidé de continuer."

Moins de place qu'une maison, mais une meilleure exposition

"J'ai tout. Un lit, un bureau, une douche, une cuisine, des toilettes, de l'eau chaude, énumère Hélène Petit. En fait, il y a tout comme dans une maison, sauf que c'est dans un tout petit espace. Mais l'avantage, c'est qu'on est toujours dehors. Il y a toujours la nature autour, ce qui nous fait beaucoup plus d'espace."

Elle ne dévoile pas ses plus beaux endroits pour se garer en Dordogne : "C'est plein de petits lacs. Je ne pourrai pas forcément donner les noms. Mais il y a plein d'endroits qui sont qui sont super beaux dans les environs où on peut aller se poser."

Hélène Petit sera samedi 27 mai à la librairie Montaigne de Bergerac pour parler de sa vie en van, dimanche au Moulin du Rousseau à Périgueux et mardi 30 mai à la librairie la Mauvaise Herbe à Eymet.