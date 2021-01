Cette Mosellane colle des mots d'amour sur les boîtes aux lettres de la Poste

On a plus que jamais besoin d'amour ! Alors Mélanie, une habitante de Creutzwald, a décidé de prendre les choses en main. Sur son temps libre, elle colle des mots d'amour sur les boîtes aux lettres jaunes de La Poste : "J'adore la correspondance, explique cette femme de 37 ans, et j'aime l'objet boîte aux lettres, je trouve ça très beau. Quand je suis dans une autre ville, j'aime bien voir les boîtes aux lettres, ça me fait toujours sourire !"

Les petits mots d'amour fleurissent sur les boîtes aux lettres - Instagram Boîtes à lettre d'amour

Elle dessine des enveloppes et écrit des mots doux dessus

La fonctionnaire, habituée des messages positifs, s'est lancée il y a deux ans : "J'écris des mots à la craie, en été, autour du plan d'eau, à Creutzwald. Du coup, l'hiver, je suis frustrée car ce n'est pas la saison ! Un jour, en ramenant une lettre à la boîte aux lettres, j'ai laissé un petit mot dessus. C'était juste un petit mot sur une feuille blanche, pas très structuré, pas très joli. L'idée a fait son chemin et je me suis dit que j'allais dessiner des petites enveloppes, écrire des mots dessus et les coller sur la boîte aux lettres".

Capter l'attention des gens et les faire sourire

Depuis, sa boîte à lettre de prédilection, à Creutzwald, voit fleurir les messages poétiques : "des petits mots d'amour, ou des pensées un peu humoristique, l'idée c'est de capter l'attention des gens et de les faire sourire !"

"Généralement les gens trouvent ça super sympa, s'amuse la trentenaire, je pense que la seule personne qui ne doit pas trouver ça sympa, c'est le facteur !" La romantique messagère lui a d'ailleurs écrit un courrier, déposé dans la boîte aux lettres, pour lui expliquer sa démarche. Pour l'instant, elle n'a pas eu de réponse.