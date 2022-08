Cette Sarthoise est triple championne du monde de puzzle

C'est peu dire que Sophie de Goncourt est une passionnée de puzzle. A 53 ans, cette habitante d'Aubigné-Racan dans le Sud Sarthe, a consacré sa vie à ce loisir. "J'ai commencé comme tout le monde à l'âge de trois ans, sauf que moi je ne me suis jamais arrêtée" s'amuse la quinquagénaire devenue triple championne du monde de la discipline. A l'étage de sa maison, une pièce de 30 m², tapissée de papier peint au motif de pièces de puzzle, est entièrement dédiée à sa passion. On y trouve plus d'un millier de boites de puzzles de "toutes tailles, tous genres et tous éditeurs. Il y en a partout". Au centre, une grande table sur laquelle est installée une partie de sa dernière réalisation. "54 000 pièces ! C'est le plus grand puzzle au monde. Huit mètres de côté. Avec mon mari, ça nous a pris trois semaines". Quelques regards pour savourer et en trois minutes, les pièces retrouvent leur boite. Next, "pas de pincement au cœur. Jamais, c'est le plaisir d'assembler qui compte".

Le pouvoir relaxant du puzzle

Pour Sophie de Goncourt, le puzzle est un art de vivre. "C'est une activité calme, silencieuse même, très relaxante. Cela me permet de faire le vide. Je ne pense à rien à part chercher la pièce rouge, la bleue, la verte, la petite tête du bonhomme, etc. Vraiment, ça me vide la tête et ça me fait du bien". Pour autant, elle ne pratique pas en dilettante. La Sarthoise est capable de terminer un 500 pièces en trois quarts d'heure quand il faut au joueur lambda deux jours. Le fruit de l'entrainement et de l'expérience. "Les débutants commencent par le bord, moi jamais. Il faut d'abord trier les couleurs, puis lorsque l'on a un aplat on passe au forme et enfin on termine par le bord. Sinon cela nous gène pour poser les blocs".

Il y a donc la technique mais aussi le charme du hasard. Tomber sur la bonne pièce ou la bonne personne comme "mon mari ! On s'est rencontré lors des championnats de France en 1989. On ne s'est plus quittés et on s'est mariés. L'histoire est belle n'est ce pas ?". Le puzzle, vecteur de rencontres et de lien social selon la championne du monde. "Essayez, n'importe où vous ouvrez une boite de puzzle, vous étalez les pièces, toute personne qui passera à côté de vous essayera de mettre une pièce en vous disant qu'elle déteste ça. Mais ils vont venir vous voir et le dialogue va s'engager".

Durant la crise sanitaire du Covid-19, Sophie de Goncourt a constaté un regain d'intérêt pour le puzzle. "Lors des confinements, cela a recréé du lien familial. On tournait en rond et si on ne voulait pas s'écharper, il fallait des activités. Il y a eu les jeux de société et il y a eu les puzzle. Moi je le voyais avec les éditeurs et les boutiques en ligne, ils étaient complètement débordés et saturés de commandes. Très clairement, cela a relancé le puzzle et c'était génial pour les éditeurs qui ont vu leur chiffre d'affaires exploser". Même si les ventes ont retrouvé depuis leur niveau d'avant crise sanitaire, le puzzle est parvenu à se détacher de l'image d'un jeu désuet. "Vous verrez, on va le retrouver au pied du sapin de Noël" parie Sophie de Goncourt.