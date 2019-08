Châeauroux : Il tatoue son autoportrait sur l'épaule de sa maman malade à l'Ink'N'Roll

Châteauroux, France

Châteauroux était la capitale française du Tatouage ce dernier weekend d'août avec l'Ink N Roll qui se déroule a la salle Touraine, à Belle-Isle. La convention réunit 38 tatoueurs. C'est LE rendez-vous du tatouage à ne pas louper et qui peut donner lieu à de belles histoires individuelles ... comme celle d'Isabelle, venue exprès de la Creuse

Cette sexagénaire a déjà une trentaine de tatouages qui la recouvrent des pieds à la tête. Ce samedi 31 août, c'est son épaule qu'elle est venue orner d'un dessin très particulier : une pivoine avec le visage de son fils, Jésus, l'un des tatoueurs de la convention.

"Je lui fais une confiance totale, j'ai toujours rêvé d'avoir un dessin de lui sur ma peau."

Une façon pour une mère et son fils de partager une passion, mais pour Isabelle, le tatouage est le symbole du combat qu'elle mène depuis des années contre la maladie : "J'ai une trentaine de tatouages en tout, c'est le premier réalisé par mon fils. Il y a 7 ans, on m'a diagnostiqué une maladie, le tatouage est une façon pour moi de me réapproprier mon corps, me dire qu'il n'est pas foutu. Ça m'a beaucoup aidée, dans ma tête au moins ça va mieux." explique-t-elle.

L'initiative lie la famille. Jésus explique "C'est vraiment cool, elle s'est laissée prendre au jeu et c'est une façon de montrer qu'elle comprend mon métier, ma passion."

1600 personnes sont attendues à cette 8ème édition du l'Ink'n'Roll.

Un tatoueur en plein travail à l'Ink'N'Roll © Radio France - Elodie Rabelle