Chaleur en Alsace : non, la piscine en plein air de Kehl n'est pas ouverte

Avec les beaux jours et les vacances, de plus en plus d'Alsaciens se mettent en route vers la piscine de Kehl. Et trouvent un établissement fermé. Il y a méprise, c'est la piscine de Kehl Auenheim qui a rouvert au printemps, et pas celle de Kehl centre.

Le maire de Kehl a annoncé la fermeture définitive de la piscine de Kehl en octobre 2021. © Radio France - Aurélie Locquet Les habitants de Kehl répondent fréquemment à des Alsaciens assez dépités dans les rues de la petite ville allemande voisine de Strasbourg en cet été 2023. Des Alsaciens qui veulent se rendre à la piscine en plein air de Kehl, accessible depuis Strasbourg par les transports en commun, et donc très fréquentée par les Français. Mais cette piscine est fermée depuis l'automne 2021. ⓘ Publicité Ca donne des échanges ubuesques, mi-allemand, mi-français, les Kehlois essayant d'expliquer aux Strasbourgeois qu'il y a bien une piscine ouverte, mais qu'elle n'est pas à Kehl le long du Rhin. Celle qui est ouverte, c'est la piscine de Kehl Auenheim, à quelques kilomètres de là. D'où vient la confusion ? Difficile pour les Alsaciens de s'y retrouver quand on parle des piscines à Kehl, parce qu'il y en a plusieurs. La piscine couverte est fermée depuis plusieurs années. Et l'été 2022, les deux piscines de plein air étaient fermées elles aussi. L'une est située tout près de Rhin, l'autre dans un hameau à quelques kilomètres du centre de Kehl, à Auenheim. Au printemps 2023, c'est la piscine de Kehl Auenheim qui a rouvert au public. Elle est aussi fréquentée par des Alsaciens, mais moins facilement accessible avec les transports en commun. La nouvelle de sa réouverture a induit en erreur certaines personnes côté français. Oui, la piscine de Kehl Auenheim est bien ouverte, mais pas la piscine de Kehl tout près du Rhin. Cette piscine est fermée définitivement. Elle sera remplacée dans les années à venir par un complexe avec une piscine en plein air et une piscine couverte. Mais les travaux ont pris du retard avec le covid. Les bassins vides de la piscine de Kehl. © Radio France - Aurélie Locquet À lire aussi "C'est très dépaysant" : K-Beach, la plage urbaine de Kehl, a ouvert ses portes