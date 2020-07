Chaleur : les températures maximales relevées ce jeudi en Bretagne

C'est en plein cœur de l'Ile-et-Vilaine et dans le sud du Morbihan qu'il a fait le plus chaud ce jeudi en région Bretagne. La barre des 33°C a été franchie notamment à Vannes-Séné et à Rennes. A contrario, c'est le secteur de Saint-Brieuc qui a été le plus épargné par ces températures caniculaires : il n'a fait que 27,8°C dans la préfecture des Côtes d'Armor !

A Brest, on a raté de justesse la barre des 30° avec 29,9°C, exactement comme à Lannion.

Le thermomètre a affiché jusqu'à 29,7° à Quimper.

Quelques maximales relevées jeudi

30,1° à Rostrenen (22)

30,3° à Tregunc

30,6° à Saint-Ségal

30,6° à Pleyber-Christ

30,8° à Morlaix

31,7° à Merdrignac (22)

Baisse des températures dès vendredi

Des valeurs qui vont déjà chuter dès vendredi : Météo France prévoit entre 23 et 26° dans le Finistère, et des nuages qui arriveront par l'ouest dans l'après-midi.