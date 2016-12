Chambéry : ils ont créé leur propre personnage Star Wars !

La saga Star Wars a fait son grand retour au cinéma, le nouveau film s'appelle Rogue One. Si vous êtes allé le voir, vous avez peut-être aperçu ces fans déguisés devant les salles de cinéma. Le phénomène vient du Japon, ça s'appelle le cosplay. Rencontre avec deux Chambériens adeptes.

Dans la vie de tous les jours, ils s'appellent Alexis et Lucie. L'un est employé dans un magasin, l'autre est lycéenne. Mais lorsqu'ils revêtent tuniques, capes et sabres lasers, ils deviennent Obi Wal et Dark Sky, un Jedi et un Sith. Obi Wal et Dark Sky, deux personnages qui n'existent pas dans la saga Star Wars puisque Alexis et Lucie les ont inventés de toute pièce (les connaisseurs reconnaîtront leurs inspirations). "C'est un moyen d'être quelqu'un d'autre pendant un moment, confie Alexis. Tout ça dans un univers qu'on apprécie."

"Le déguisement c'est juste mettre un costume, le cosplay c'est incarner un personnage", pour Alexis alias Obi Wal

Les deux jeunes Chambériens sont tombés dans la marmite tout petits. Depuis, ils re-regardent les films et se déplacent dans les conventions pour rencontrer d'autres fans. C'est à ce moment qu'ils ont commencé à pratiquer le cosplay. Ils assemblent leur costume pour se créer une nouvelle identité. Certains essayent de reproduire à l'identique un personnage existants. Mais attention, rien à voir avec du déguisement, "ça c'est juste mettre un costume, raconte Alexis. Le cosplay c'est incarner un personnage."

