VIDEO - Chambéry : ils s'éclatent avec leur "petit guide de survie en confinement"

Il y a un moment où le manque de sport, ce n'est plus possible. Le manque d'adrénaline non plus, et l'absence de grand air n'en parlons pas. A Chambéry, deux colocataires ont trouvé une manière bien à eux de combattre leur mal-être... et ça se passe sur Instagram.

Dans la vraie vie, Hervé Di Domenico (24 ans) et Killian Arc (23 ans) sont étudiants en filière sports- STAPS IEAP (ingénierie et ergonomie de l'activité physique ). Dans la vie de confinés, ils sont bloqués dans leur quatre pièces du centre-ville de Chambéry.

Dans la vraie vie, les deux garçons passionnés d'escalade et très impliqués dans le club Chambéry Escalade ne passent pas une journée sans faire de sport, deux heures par jour en moyenne pour Killian. Dans la vie de confinés, c'est abdos et corde à sauter dans l'appartement, un peu réducteur et "on tourne vite en rond", reconnaît Hervé.

Canoë ? C'est possible - Hervé Di Domenico

Alors, "on a décidé de passer le temps et de passer notre énergie dans nos vidéos", explique l'étudiant. Ce'est comme ça que les deux colocataires proposent les vidéos de leur "petit guide de survie en confinement". Techniquement, ils ont décidé de reproduire leurs activités favorites (saut à ski, parapente par exemple)... en appartement. Le matériel, ils l'ont (skis, portique de tractions, tente de camping...). La place aussi, puisqu'ils ont vidé le salon de tout ce qui pouvait déranger.

Parachute ? C'est possible - Hervé Di Domenico

Par exemple, faire du canoë à la maison ? Facile. Vous prenez un coffre de toit de voiture, des rames, une petite installation faite main avec des planches pour simuler la pente... et ensuite ça glisse grâce à du liquide vaisselle. D'ailleurs le délire se prolongera dans les couloirs, on vous laisse regarder.

En regardant toutes les vidéos, on se rend compte qu'une planche à repasser et un élastique peuvent faire un bon rameur, que même sans vélo d'appartement, on peut faire du vélo dans son appartement, et qu'on peut même faire de la plongée sous-marine avec une bouteille de pastis !

Ski nautique ? C'est possible - Hervé Di Domenico

"On a décidé de faire ça pour faire rire les copains", nous confie Hervé. C'est plutôt efficace. Une vidéo sur le bobsleigh et le skeleton est en préparation.

Concours ouvert à tous

Afin d’inciter d’autres personnes à s’occuper en faisant du sport à la maison comme eux, les deux étudiants et des membres du Chambéry Escalade lancent dès ce mardi 14 avril un concours vidéo #restecheztoietgrimpe où chacun peut participer en postant une vidéo drôle, inspirante, originale sur la vie fantastique d’un grimpeur en confinement. Il y aura des lots à gagner chez les partenaires de l’association (entrée dans des salles de la région, matériel d’escalade, etc).

Les informations sur ce concours seront disponibles sur les pages Instagram, Facebook et site internet de Chambéry Escalade.