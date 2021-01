Chambray-lès-Tours : un bébé naît dans une voiture devant l'entrée des urgences

C'est un petit garçon bien pressé de venir au monde. Ce mercredi matin, l'émotion était forte aux urgences du Pôle de santé Léonard-de-Vinci à Chambray-les-Tours. Une femme a accouché dans sa voiture, juste devant les portes du service.

Un moment que n'oubliera sûrement pas Jacques Génin, médecin-urgentiste de garde ce matin-là. "C'est un vrai shoot de dopamine. On en a besoin de temps en temps", résume le professionnel de santé. Tout se déroule vers 8h15 lorsque ce médecin prend son travail. Il enfile son masque, dit bonjour à ses collègues. Il n'a même pas le temps de se changer quand un membre du personnel de l'accueil du service arrive dans la salle de soins. "Il nous dit qu'un monsieur vient de lui dire que le bébé est dans la voiture" raconte Jacques Génin.

Le médecin et ses collègues accourent jusqu'à l'entrée des urgences. "A travers la vitre de la voiture nous découvrons un nouveau-né sur le ventre de sa maman. Il crie, nous ne l'entendons pas et nous sommes soulagés !". L'équipe médical prend ensuite les choses en main. _"Nous couvrons le bébé et sa maman. Puis nous clampons le cordon ombilical."_Le médecin laisse ensuite le papa le couper.

C'est votre premier ?

"Je prends le petit dans mes bras et le porte jusqu'au bloc accouchement. Je suis accueilli par une sage-femme qui me dit tout sourire, me croyant être le père : vous tremblez... encore tout ému ! C'est votre premier ?", raconte encore Jacques Génin, père de quatre enfants. "Cet instant d'éternité nous a porté toute la journée et encore demain", conclut joliment le professionnel de santé