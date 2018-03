Chaque année, au printemps, c'est l'hécatombe! Les amphibiens qui tentent de traverser les routes pour aller se reproduire dans les plans d'eau se font écraser par les voitures. A Champigneulles près de Nancy, pour éviter le carnage, le Conseil départemental a mis en place depuis une dizaine d'années, un dispositif de protection : un filet déployé sur plusieurs centaines de mètres entre la forêt et la route, qui empêche les crapauds, grenouilles et autres salamandres de passer.

Chaque matin du mois de mars, les élèves de primaire du secteur se relaient pour les récupérer dans les seaux prévus à cet effet et les faire traverser en toute sécurité. Ce sont ainsi plus de 10.000 amphibiens qui sont transportés.

Des seaux sont placés tout le long du filet pour recueillir les amphibiens © Radio France - Angeline Demuynck

Protéger des animaux qui n'ont rien de mignon"

Des sorties encadrées par des animateurs du CPIE (Centre permanent d'initiatives pour l'environnement) de Champenoux, pour transmettre un message écologique et donner de la visibilité à des animaux peu appréciés. "Beaucoup d'enfants assimilent les amphibiens aux reptiles alors qu'ils sont totalement inoffensifs", explique Séverine l'une des animatrices. "Le but c'est aussi de leur apprendre à protéger des animaux qui n'ont rien de mignon", ajoute t-elle. Avant de conclure : "On n'est pas obligés de ne protéger que les tigres et les loups".