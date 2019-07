Champigny : le point commun entre les deux sélectionneurs en finale de la CAN

Les sélectionneurs de l'Algérie et du Sénégal, Jamel Belmadi et Aliou Cissé, en finale de la CAN (Coupe d'Afrique des Nations) ce vendredi ont grandi et joué au foot dans la même ville : Champigny-sur-Marne.

Champigny-sur-Marne, France

Le stade Léon Duprat où Jamel Belmadi a fait ses premiers dribbles n'a pas changé depuis les années 80. C'est un terrain stabilisé pas loin de sa cité du Bois L'Abbé. Cherif Chaouch le connait depuis 40 ans mais à vrai dire à Champigny "tout le monde se revendique de lui" explique son ami d'enfance. "Tout le monde en parle, tout le monde dit qu'il est de Champigny, tout le monde dit qu'il le connait, même s'ils ne le connaissent pas forcément intimement mais ça part d'un bon sentiment. C'est de la joie, de la fierté. C'est quand même un exemple et une image très positive qu'il renvoie pour la ville et tout le monde vit ce match avec beaucoup d'émotions". Jamel Belmadi a commencé sa carrière à l'Académica, devenu l'APAC. (Association Portuguaise Academica Champigny) avant d'aller à Sucy-en-Brie et de rejoindre le centre de formation du PSG.

Nous on ne pensait qu'aux conneries et lui il avait qu'une seule chose en tête : c'était de réussir"

De son côté, Aliou Cissé est arrivé du Sénégal à l'âge de 9 ans et il a joué au Red Star Champigny devenu le Champigny Football Club. Son président, Mehdi Bouguerra se souvient parfaitement de la détermination d'Aliou Cissé : "C'était quelqu'un de très discret. A l'âge de 12 ans, on pensait déjà qu'il en avait 20 ! Il était posé,il avait sa petite copine, sa vie. Nous on ne pensait qu'aux conneries et lui il avait qu'une seule chose en tête : c'était de réussir. Je ne sais pas s'il va remporter la finale, mais l'un comme l'autre ont fait un parcours exceptionnel et plus qu'impressionnant".

2 sélectionneurs en finale de la CAN et 3 médaillés aux derniers JO

Reste, cette question : comment expliquer le fait que les deux sélectionneurs de la finale de la CAN viennent de Champigny ? Pour Cherif Chaouch : "C'est extraordinaire mais il n'y a pas que le hasard. Il y a certainement le fait que cette ville a réussi à accompagner les plus jeunes autour du foot notamment. C'est vrai que c'est très étonnant et c'est admirable en même temps pour la ville d'avoir sorti deux grands champions qui sont aujourd'hui de grands entraîneurs". Pour Mehdi Bouguerra, "C'est un truc de dingue ! Je n'aime pas faire de la politique mais je sais que sur la ville il y a beaucoup de choses qui se font à travers le sport pour les jeunes. Il y a beaucoup de terrains et puis tous les clubs. A Champigny, il y a trois clubs de football, très peu de ville ont autant de clubs". Une politique sportive qui également fait de cette ville l'une des plus médaillées aux derniers Jeux Olympiques de Rio. Estelle Mossely, Émilie Andéol et Haby Niaré ont été médaillées d'or en boxe anglaise, d'or en judo et d'argent en Taekwondo.

Le match ne sera pas retransmis sur écran géant.

Pour féliciter comme il se doit ces deux sélectionneurs, ils pourraient venir à la rentrée car comme le précise la mairie avec cette formule : "Quelque soit le vainqueur c'est Champigny qui gagne !". Le match en revanche ne sera pas diffusé sur écran géant. La Préfecture du Val-de-Marne ayant émis "des recommandations de prudence et de responsabilité" à la ville.