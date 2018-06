21000 Dijon, France

Ils "mettent le feu" durant tout le week-end aux Saintes-Marie de la Mer ! Cinq copains originaires de l'agglo Dijonnaise participent depuis ce samedi à la 6e édition du Championnat de France de barbecue. Un championnat -un peu loufoque- organisé par la Fédération Française de Cuisine En Extérieur, basée à Arles. Au total il y a 408 candidats de toute la France -répartis en 102 équipes- à départager. Celle de nos Côtes-d'Oriens, Nicolas, Fréd, Mario, Cyril et Julien, se nomme l'équipe des "Gaston & Gérard". Ils se sont inscrits dans trois catégories: cuisson du porc, des légumes et du poulet. Poulet qu'ils cuisinent -bien sûr- "à la Gaston Gérard".

Un participant au championnat de l'année dernière (illustration) © Maxppp - Max BERULLIER PHOTOPQR/LE MIDI LIBRE

Même s'ils n'y vont pas pour décrocher le titre, ils espèrent bien figurer. Ils sont même chauds comme la braise nos Côtes-d'Oriens! Il faut dire que ces 5 potes adorent cuisiner. C'est Nicolas qui a décidé d'inscrire toute la bande à ce championnat de France après avoir vu un reportage à la TV. "On adore cuisiner mais habituellement on cuisine de manière plus traditionnelle avec un four et du gaz! Cette compét' est un vrai challenge pour nous puisqu'on n'avait jamais -même- cuisiné au barbecue auparavant."

A l'entraînement ils ont cramé le poulet

Pour rivaliser avec les meilleurs spécialistes Français il a fallu s'entraîner... C'est ainsi que depuis le mois d'avril Nicolas et ses copains sont sur le grill. Ils allument barbecue sur barbecue dans le jardin de l'un et de l'autre. Ils concourent avec une recette de poulet Gaston-Gérard. Une recette qu'ils ont déjà raté. "Dans cette compétition le jury aime bien que les viandes soient un peu "marquées" donc on a fait un test de marquage sur un poulet. Mais comme ça chauffait un peu trop, on a cramé la peau du poulet. Ce n'était pas beau à voir!"

Trois des cinq amis originaires de Dijon! Ce week-end ils défient les pointures du barbecue. - FaceBook

Leur poulet est préalablement fourré avec du petit Suisse et divers ingrédients pour conserver le moelleux de la viande. Il est ensuite cuit sous cloche pendant 1h20 à 200 degrés et servi avec une sauce à base de jus de poulet, de moutarde, de comté, de crème fraîche et de paprika. Mais, cette recette traditionnelle de Dijon, n'est pas la seule que devront réussir nos candidats. Puisqu'ils seront également jugés sur la cuisson des légumes, le goût, la présentation de l'assiette, "le niveau est très élevé" confie même Nicolas.

En matière de "ribs" les 5 Côtes-d'Oriens ont atteint un joli niveau! - FaceBook

Ces championnats de France sont composés au total de 9 catégories d'épreuves. Depuis l'allumage du foyer jusqu'à la cuisson, chacune dure 2h30. Et certains candidats se défient même par exemple sur... les desserts au barbecue! Le jury se compose de 10 professionnels de la restauration. Ils dévoileront le nom des gagnants ce dimanche soir. Ces derniers repartiront avec un barbecue Weber à charbon et des accessoires!

Demain et dimanche, on est au Championnat de France de Barbecue avec @BouffonsNE.



2 épreuves & 2 enregistrements en public ! On se croisera si vous êtes vers les Saintes-Marie de la mer ☀️



Les infos : https://t.co/AaFuYgOSYmpic.twitter.com/pSo1XQPsEj — Guilhem (@GuilhemMalissen) June 22, 2018

Entre les démonstrations de barbecue et les ateliers de cuisine: 10 000 visiteurs sont attendus durant tout le week-end aux Saintes-Marie de la Mer! Vous pouvez suivre les exploits de nos Côtes-d'Oriens, Nicolas, Fréd, Mario, Cyril et Julien sur Facebook, leur page s'intitule tout simplement: “Team Gaston & Gérard BBQ”. S'ils ne gagnent pas, soyez indulgents, c'est la première fois que l'équipe "Gaston & Gérard" va au charbon en prenant le départ de ces championnats de France de BBQ.