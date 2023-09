Championnat de la coupe mulet : ce candidat de Dordogne vise le titre avec son "mulet harmonieux"

Louis-Corentin Lacaze avait reçu les encouragements du jury en 2021 lors de sa première participation. Il compte rentrer avec le titre cette fois du Championnat d'Europe de la coupe mulet qui se déroule dans la Creuse pendant le weekend du samedi 9 et 10 septembre .

ⓘ Publicité

Cette coupe est arrivée dans sa vie par hasard et elle est devenue une philosophie de vie, aujourd'hui Louis-Corentin ne se voit pas changer de coupe de cheveux "sauf si j'ai une calvitie", mais pour le moment ses cheveux châtains sont touffus, ondulés et fournis à l'arrière de son crâne.

"Je me suis trouvé"

Le jeune Mussidanais de 25 ans a succombé à la coupe mulet à cause d'un pari en 2020 "j'avais des amis qui n'étaient pas censés réussir leur année d'étude, je leur ai dit que s'ils l'avaient, je me ferais une coupe mulet". Nul besoin de préciser que ses amis ont validé leur année. Louis-Corentin, jusque-là adepte des crânes rasés "à 2 mm, car je ne supportais pas d'avoir les cheveux longs" a attendu patiemment que ses cheveux poussent pour se faire la fameuse coupe "court devant, long derrière", à la mode dans les années 70 et jusqu'aux années 90.

Cela a été le coup de foudre pour Louis-Corentin Lacaze, "il y a tellement de personnes qui m'ont dit que ça m'allait bien, donc je l'ai gardé, c'est mon style". Cette coupe de cheveux a changé sa vie, où plutôt sa façon de voir la vie "je me suis trouvé". Il décrit son mulet comme "harmonieux et naturel", ni trop long derrière, ni trop court sur les côtés. D'ailleurs, pour le défilé prévu ce samedi, en fin de journée, il va rester lui-même : "ce sera un mulet normal, sorti de douche, un peu débarbouillé, sans rien dessus".

Sa mère sera bénévole lors du championnat d'Europe

Le jeune homme qui travaille en Gironde est passé chez son coiffeur en début de semaine, il portera pour le défilé un marcel, un short, des sandales avec des chaussettes, une cartouchière de saucissons et une bouteille de vin "car le mulet fait ressortir le côté franchouillard, fier de sa région".

Cette coupe de cheveux atypique a donné confiance en lui à ce jeune homme plutôt timide : "la personne qui a une coupe mulet, c'est une personne franche qui dit quand cela ne va pas [...] je suis toujours resté le même avec mes amis, mais lorsque je rencontre désormais des gens, avant, j'étais le gentil et maintenant, je suis celui qui s'affirme et qui a du répondant, mais toujours en étant sympathique".

La coupe mulet a aussi bouleversé la vie de sa mère, Muriel, qui sera à ses côtés ce samedi dans la Creuse dans l'organisation de la compétition et pour le soutenir. Muriel qui a récemment adopté pour sa chevelure argentée... une coupe mulet.

Muriel et Louis-Corentin seront dans la Creuse ce weekend pour le championnat d'Europe de la coupe mulet - Louis-Corentin Lacaze