Bretagne, France

La pâte

Chacun sa recette de pâte à crêpe. Certains y mettent de l'alcool, d'autres pas. Des professionnels conseillent un peu de fleur d'oranger. Dans tous les cas, il est conseillé de conserver les ingrédients à température ambiante, pour pouvoir mélanger plus facilement.

De l'huile? Vous vous croyez en Méditerranée?

Pour graisser votre poêle ou votre billig, utilisez du saindoux. Surtout pas de beurre, il noircit. Bon, on vous rassure, à l’intérieur on met du beurre, on est en Bretagne quand même! D'ailleurs, le beurre est le premier ingrédient à mettre, car il stoppe la cuisson.

On cuit des deux cotés... On fait des crêpes les mecs, pas des sushis !

Ça parait évident mais la légende raconte que certains hérétiques ne cuisent les crêpes que d'un coté. On vous le dit tout de go, on est contre.

Évitez de relancer le débat crêpes ou galette!

Ça peut vous sembler amusant sur le coup, mais demander à vos invités : "au fait, on dit comment ? Crêpes ou galettes ?" risque de transformer votre soirée en pugilat... Et on vous rappelle qu'en Bretagne... On ne rigole pas avec les crêpes ! Certains ont même fini chez les gendarmes pour ça !

L'astuce en plus

JAMAIS de citron sur une billig ! Ca agresse le culottage, et après tout ces efforts, ce serait quand même dommage de ne pas déguster tout de suite!