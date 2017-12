Changé, France

Il a eu les gendarmes et la police municipale de Changé à ses trousses pendant plus de 24 heures. Il ne s'agit pourtant pas d'un cambrioleur, ni d'un grand délinquant, mais d'un wallaby! L'animal âgé de 5 ou 6 ans, s'était échappé de son enclos mardi 12 décembre, chez des particuliers habitant Changé. Ce mercredi 13 décembre, vers 16h30, il a finalement retrouvé ses propriétaires après bien des péripéties.

Trop peureux pour se laisser approcher

Après une journée et une nuit de cavale, on ne sait toujours pas vraiment pour quelle raison le wallaby, ce petit marsupial mesurant environ un mètre et pesant une quinzaine de kilos, s'est échappé. Ce qui est sûr, c'est que cet animal, de la famille du kangourou est à la fois très peureux et très rapide. "La première après-midi, il était situé aux abords de son enclos. Il broutait tranquillement dans un champs. raconte Mickael Viot, policier municipal à Changé. Mais l'arrivée de l'agent ainsi que de plusieurs gendarmes a effrayé le fugitif. Il s'est rapidement éloigné puis s'est "gîté". La tombée de la nuit a finalement interrompu les recherches.

Mercredi matin, les agents sont donc revenus. Ils ont localisé le wallaby qui ne se laissait toujours pas approcher. Ils ont fait appel à un vétérinaire, qui a anesthésié l'animal à l'aide d'un fusil hypodermique. "Le produit ne l'a pas totalement endormi, ça l'a seulement rendu groggy et nous avons pu l'attraper", relate Mickael Viot.

Ce mercredi soir le marsupial se trouvait donc dans une petite cage le temps que les effets du produit anesthésiant se dissipent. Dans 24 heures il devrait avoir retrouvé ses esprits et ses réflexes.

C'est un petit animal attachant, mais il faut être sportif si l'on veut l'attraper!

Ce n'est pas la première fois que des animaux exotiques défrayent la chronique en Mayenne. Cet été un soi-disant puma aurait été aperçu par plusieurs personnes. Il y a près de 15 ans, des lions étaient tombés d'un camion de cirque, et puis en mai 2015 déjà, un marsupial était en errance à Livré-la-Touche. "Pour nous c'est une première", jure en revanche le policier municipal de Changé qui espère d'ailleurs "que ce sera aussi la dernière parce que ce n'est pas l'animal le plus facile à attraper! Il nous a un peu fatigué nerveusement!"