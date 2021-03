On change d'heure ce week-end, même sur l'île de Molène au large du Finistère

Ce dimanche 28 mars, à deux heures du matin, nous passerons automatiquement à trois heures du matin. À la clé, une heure de sommeil en moins, mais aussi une heure de lumière naturelle en plus en fin de journée, qui nous fera peut-être ressentir l'horaire du couvre-feu différemment. On change d'heure, partout, même sur l'archipel de Molène, au large du Finistère, où les îliens ont longtemps fait de la résistance.

"Une ou deux familles restent encore à l'heure solaire"

Louis Squiban est le plus ancien conseiller municipal de l'île de Molène et il se souvient : " En 1976, il y avait beaucoup de pêcheurs. Alors, ils avaient décidé de rester aux heures des marées et à l'heure solaire. Quand on allait sur le continent, on changeait d'heure. On se remettait à l'heure de France, comme on disait à l'époque. Aujourd'hui, c'est fini. Il reste peut-être une ou deux familles qui vivent encore à l'heure solaire, mais dans l'ensemble, les molénais ont fait le choix de vivre avec leur temps. Et c'est très bien."

Louis Squiban sourit : "Quand on se promène ici dans les ruelles et qu'un molénais vous donne l'heure, on se demande toujours s'il est à l'heure de France ou à l'heure solaire. Mais c'est vraiment anecdotique et c'est tant mieux. Je pense que cette histoire desservait l'image des molénais."