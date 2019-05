Chant du coq, bruit des grenouilles et son des cloches bientôt inscrits au "patrimoine national" ?

Gajac, France

"Laissez-nous vivre à la campagne ! Quand les gens se plaignent du meuglement des vaches ou du chant des coqs, ça m'est insupportable, je dis stop !" Bruno Dionis du Séjour, 73 ans, ne mâche pas ses mots. Maire depuis douze ans de la petite commune de Gajac, en Gironde, il a travaillé pendant quarante ans comme agriculteur et éleveur de vaches : "Aujourd'hui des agriculteurs sont mis en cause parce que leurs vaches meuglent, les voisins ou les vacanciers se plaignent de l'odeur et des bruits des animaux !"

Il profite du grand débat national pour se saisir de cette question et écrire un éditorial à ce sujet dans le journal communal. Il envoie ensuite son texte aux élus de la communauté de communes du Bazadais, à plusieurs députés et une sénatrice : "Les gens qui viennent à la campagne doivent respecter les gens de la campagne, nous quand on va en ville on ne fait pas un procès contre les citadins ! Souvent les personnes qui font des procès ont les moyens de faire venir des avocats et la justice leur donne raison."

Les grenouilles trop bruyantes en Dordogne

Lui n'a jamais été confronté à ce type de plainte dans sa commune, mais il se veut le porte-parole du monde rural dans son ensemble : "Ici, personne ne s'est encore plaint des cloches de l'église, mais combien de villages ont eu des problèmes par rapport à ça ? Les gens qui viennent de l'extérieur ne se rendent pas compte que l'église représente beaucoup dans une campagne : c'est là où l'on se marie, où l'on fait des réunions de familles, où l'on enterre nos proches."

Il prend l'exemple de Grignols, en Dordogne : "Des gens ont été condamnés à vider leur mare parce que le bruit des grenouilles embêtaient le voisin, la justice leur a donné raison." En Dordogne, les procès ou conflits de voisinage se sont multipliés ces dernières années. Veaux qui sentiraient trop forts à Daglan, coq trop bruyant à Blis-et-Born ou grenouilles trop tapageuses donc à Grignols.

Pas d'inscription au patrimoine mondial de l'Unesco

Bruno Dionis du Séjour aimerait que ces "bruits ruraux" soient inscrits à ce qu'il appelle le "patrimoine national" mais assure n'avoir jamais parlé d'une inscription au patrimoine mondial de l'Unesco, contrairement à ce qu'ont avancé plusieurs médias.

Total soutien à Bruno Dionis du Séjour, Maire de Gajac(33), qui demande que le chant du coq, le meuglement des vaches, les cloches qui sonnent et d’autres bruits de campagne soient inscrits au patrimoine national : « Les petites communes se retrouvent face à des emmerdeurs ! » — Yves d'Amécourt (@yvesdamecourt) May 9, 2019

Le maire de Gajac est soutenu par plusieurs élus locaux, comme le maire LR de Sauveterre-de-Guyenne (Gironde) Yves d'Amécourt. Pierre Morel-A-L’Huissier député de Lozère (UDI), déclare au Figaro vouloir "déposer une proposition de loi en ce sens sous forme de résolution d’ici à une dizaine de jours".