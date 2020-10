Chant du coq, cloches : "Vous êtes en campagne", prévient un panneau à Muhlbach-sur-Munster

Un panneau installé en plein centre de Muhlbach-sur-Munster fait beaucoup parler de lui. Il prévient ceux qui veulent séjourner dans la commune : "Attention vous êtes en campagne !". Une manière de rappeler à ceux qui se plaignent du bruit, il faut respecter les lieux et ceux qui y sont habitués.

"Attention vous êtes en campagne" : ce panneau, installé depuis la fin du mois de septembre, en plein centre du village, ne passe pas inaperçu à Muhlbach-sur-Munster. Il prévient ceux qui veulent séjourner dans ce village de 800 habitants, au cœur de la vallée de Munster, qu'il peut y avoir des cloches qui sonnent et des chants du coq tôt le matin.

Une initiative du maire, Patrick Althusser, un peu agacé par des réclamations de personnes qui viennent séjourner chez lui, le week-end. Cela reste toutefois une minorité, explique le premier magistrat.

Un message avant tout préventif

Ce panneau est installé depuis la fin du mois de septembre, sur la place du Weier,en plein centre-village. Il fait beaucoup parler de lui. Il prévient les visiteurs qu'ils sont à la campagne et qu'il faut respecter ceux qui y sont habitués d'y séjourner. Il est écrit : "Nous avons deux cloches qui sonnent régulièrement, des coqs qui chantent tôt et des vaches qui ont des cloches autour du cou."

Un panneau que vient d'installer le maire de la commune, après avoir consulté le conseil municipal. C'est surtout en écho à "l'affaire du coq Maurice", sur l’île d'Oléron. Le maire veut à travers ce panneau, défendre la ruralité.

Le panneau est installé en plein centre-village © Radio France - Guillaume Chhum

"J'ai reçu quelqu'un qui se plaignait du chant du coq, je lui ai conseillé de mettre des boules quies le matin. Certains sont dérangés par les cloches des vaches. Dans une commune voisine, un couple a même retiré les cloches, pour ne plus être dérangé. C'est pour cela que j'ai installé ce panneau, pour faire de la prévention" argumente Patrick Althusser.

Beaucoup approuvent l'initiative du maire

Sur la place du Weier, les habitants et les automobilistes de passage approuvent cette initiative. " Les citadins n'ont pas à imposer leur loi aux campagnards. On vient à la campagne pour entendre les vaches et sentir les près," sourit Jean, venu faire ses courses dans la commune.

"Les cloches ne me dérangent pas, l'odeur du purin ne me dérange pas. J'ai vu que certains parlaient de discrimination. quand on choisit d'habiter une commune, il faut assumer," explique Serge, habitant de Muhlbach-sur Munster depuis quatre ans.