Chaque 1er janvier, les habitants du Bois-Plage retrouvent leurs volets... devant l'église !

Volets et panneaux de circulation mal accrochés se sont retrouvés devant l'église du Bois-Plage-en-Ré, le 1er janvier 2022.

Au Bois-Plage-en-Ré, il y a un drôle de phénomène, chaque 1er janvier : les volets non-attachés se retrouvent... devant l'église de la commune ! Car dans la nuit, les Boitais et les Boitaises font le tour de la commune pour décrocher les volets qui n'ont pas été fermés.Cette tradition festive se fait "sans volonté de dégradation", précise le maire Gérard Juin, et durerait "depuis le 19ème siècle". Ce 1er janvier 2022, une cinquantaine de volets ont été décrochés.

"Les Boitais savent qu'il faut bien attacher ses volets au Nouvel An !"

Cette tradition viendrait donc du 19ème siècle : durant une nuit du réveillon un peu arrosée, des fêtards ont décidé de "récupérer tous les objets qui traînaient dans le village", explique Gérard Juin. "Il y avait même des vaches..!" Mais deux siècles plus tard, seuls les volets sont concernés "et parfois quelques panneaux de circulation", note le maire. Lui a vécu pendant 55 ans sur l'île de Ré, et il a "toujours connu ça." Comme tous les Boitais, il sait donc qu'il faut "bien attacher ses volets le 31 décembre !"

Les volets récoltés ne sont cependant pas dégradés. "Ca se passe dans la bonne humeur", précise le maire. "Le seul problème, c'est de retrouver son volet... car ils ont un peu tous les mêmes couleurs sur l'île de Ré !"