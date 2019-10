Chaque année, ils installent un labyrinthe hanté à l'occasion d'Halloween, près de Colmar

Depuis plus de quinze ans, près de Colmar, une famille un peu farfelue, installe un labyrinthe hanté à l'occasion d'Halloween. Toute la petite famille se déguise et installe ses monstres un peu partout dans le jardin. L'idée, c'est de retrouver sans encombre la sorcière avec sa soupe et ses bonbons.