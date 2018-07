Il n'avait que 14 ans, et sa tête dépassait à peine du volant ! Il a été arrêté, ce jeudi matin à 3h45 du matin, route de Paris à Gond-Pontouvre à côté d'Angoulême, alors qu'il pilotait une Renault Clio.

Gond-Pontouvre, France

Les policiers sont allés de surprise en surprise ce jeudi au petit matin à Gond-Pontouvre, près d'Angoulême. D'abord, ils ont vu rouler une voiture qu'il venait de contrôler et d'immobiliser pour défaut d'assurance. Et surtout, ils ont eu du mal à voir la tête du conducteur. Elle dépassait à peine. Il faut dire qu'il avait seulement 14 ans ! Le conducteur habituel, simple connaissance de l'adolescent, a expliqué qu'il ne voulait pas conduire. Il a donc laissé le volant à son jeune passager.

Le garçon de 14 ans a été remis à ses parents. Il fait l'objet d'une procédure pour conduite sans permis, et sera convoqué prochainement par un juge des enfants.