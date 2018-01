En Charente, sacrée découverte des gendarmes ce lundi matin chez un habitant de Grassac : des wallabys, des émeus, des pythons, des tortues, mais aussi un piranha, des rats et poneys! Une véritable ménagerie... Le propriétaire, un homme d'une trentaine d'années, n'avait pas toutes les autorisations.

Grassac, France

Se retrouver devant un boa en décomposition, ça peut causer une petite frayeur! C'est ce qui est arrivé le 30 décembre dernier à un habitant de Grassac, au sud-est d'Angoulême. Il a appelé les gendarmes. Les militaires charentais qui ont retrouvé le propriétaire ce lundi matin !

Un vrai zoo !

Il s'agit d'un homme d'une trentaine d'années, passionné par les animaux, c'est le moins que l'on puisse !

Il avait chez lui : 3 émeus, 2 wallabys, une douzaine de tortues (de Floride, terrestre, d'Hermann), 6 pythons de différentes espèces, un boa constrictor, un iguane, sans compter un piranha, des chinchillas, des rats, des souris, des moutons et même des poneys! Et la liste n'est pas exhaustive...

L'homme ne faisait pas ça pour l'argent, mais juste par passion

L'homme, qui vit en couple, détenait certains animaux légalement et d'autres non... C'est le cas des wallabys et de certaines tortues par exemple, qui sont des espèces protégées. Il devra en répondre devant la justice. En attendant, il est "gardien des animaux" explique la gendarmerie. C'est lui qui les garde en attendant le procès.

"C'est un passionné, il ne cherchait absolument pas à se faire de l'argent... il aimait juste ses animaux" précise le chef d'escadron Hervé Ladaive.

Les animaux étaient d'ailleurs bien traités... seuls les émeus vivaient dans des conditions de détention qui n'étaient pas optimales.

Une demi-douzaine de pythons de différentes espèces ont été découverts. - Gendarmerie nationale