Charente : il plonge et ramasse 10 000 balles dans les étangs du golf de la Prèze

Ca a été un spectacle un peu insolite... Durant 4 jours, Flavien Salvat, entrepreneur landais, était au golf International de la Prèze situé à cheval sur les communes d'Ecuras et de Rouzède en Charente. Mais, si ce golf, à la renommée internationale, a de quoi séduire avec son cadre naturel, ses collines, ses bois et plans d'eau, ses 65 hectares de terrain et un parcours de golf de 18 trous pitch-and-putt ainsi qu'un practice, le jeune homme n'est pas venu faire du tourisme.

En effet, ce passionné de golf, qu'il pratique depuis l'enfance, est venu ramasser les balles, au fond des différents plans d'eau du site.

Plusieurs minutes sous l'eau

L'objectif est double : "enlever des balles en plastique d'un milieu naturel pour une action environnementale puisqu'il faut plusieurs centaines d'années avant qu'elles ne disparaissent par elles-mêmes, et offrir une deuxième vie, lorsque c'est possible aux balles encore en bon état". Ces dernières, pour celles qui sont encore en état sont nettoyées, avant d'être revendues de quelques centimes l'unité à 2€50 pour les plus rares.

Habillé d'une combinaison de plongée et avec une bouteille d'oxygène sur le dos, il passe plusieurs minutes sous l'eau, jusqu'à remplir son filet, avant de remonter à la surface "Je reste en moyenne 15 à 30 minutes sous l'eau à chaque fois. Je remonte quand mon filet a plusieurs centaines de balles. Parfois, il peut y avoir 500 balles sur 5 m2, ça prend beaucoup de temps".

10 000 balles ramassées en une semaine. © Radio France - Dorian Bercheny

Une exigence physique

Durant plusieurs heures, chaque jour, le Montois a donc ramassé les balles du golf charentais. Au total, plus de 10 000 ont été récupérées : "C'est sport comme exercice, puisque avec la vase, on n'y voit pas sous l'eau. J'y vais donc un peu au hasard et je ramasse les balles sans réellement voir".

Plongeur diplômé, Flavien a eu l'idée de cette activité lors d'un voyage universitaire au Canada. Là-bas, même l'hiver, les plongeurs sont nombreux dans les golfs.

Bénéfique pour tous

Sur place, après l'étonnement, les pratiquants apprécient la démarche, c'est le cas de Bénédicte: "c'est bien pour la planète d'enlever ces balles des étangs et puis c'est aussi bien pour lui qui s'est créé son métier qui semble être devenu une réelle vocation".

Son passage en Charente, Flavien Salvat l'a lui-même sollicité. Le propriétaire, Fabrice Body n'a pas mis longtemps à accepter : "Je suis curieux alors j'avais envie de découvrir, et puis depuis ma reprise du golf il y a trois ans, je suis dans une recherche constante d'actions à démarche environnementale".

Sur les 10 000 balles collectées, 10 % reviendront au propriétaire du Golf qui les revendra lui-même à ses membres.

Avec 700 golfs en France, Flavien a, lui, de quoi multiplier les ramassages. Mais actuellement, il préfère se cantonner aux golfs de Nouvelle-Aquitaine. En attendant pourquoi pas, de se développer.