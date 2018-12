Charente : la fille du créateur de Kapla est Cognaçaise !

C'est une tendance lourde pour Noël : même si les enfants aiment toujours autant les écrans, les jouets en bois sont de plus en plus à la mode. C'est le cas des planchettes de construction Kapla, célèbres depuis 32 ans. La fille du créateur de ce jeu a ouvert à Cognac un magasin de décoration.

Cognac, France

Johanna Van Den Bruggen est née, il y a 42 ans, dans l'Aveyron. Son père, Tom, venu des Pays-Bas, a construit en France, pendant 18 ans, un château de ses propres mains. C'est en réalisant la maquette de l'édifice avec des cubes qu'il a découvert que ce serait plus pratique avec des planchettes en bois. C'est le début de "Kapla", un jeu de construction pour les enfants, mais aussi un peu pour les adultes. C'était il y a 32 ans. L'usine "Kapla" est installée à Saint-Louis-de-Montferrand, en Gironde. Les planchettes sont en pin des Landes.

Johanna a d'abord été serveuse dans un restaurant à Bordeaux, puis elle a travaillé comme régisseuse cinéma pour des tournages de courts et longs métrages, en Charente et Charente-Maritime. Il y a deux ans, elle a créé sa propre boutique, à Cognac, "Au lutin joyeux", rue Aristide-Briand. C'est un magasin où on trouve bien sûr quelques boîtes de Kapla, mais surtout une ambiance très personnelle autour d'objets de décoration "vintage".

Cette année, Johanna Van Den Bruggen participe aux "boutiques éphémères" de Barbezieux, créées par l'association "Oh Bonheur de Barbezieux", une opération destinée à dynamiser le commerce local à l'approche des fêtes. Au 42 de la rue Victor-Hugo, elle a fait venir son père, le créateur de "Kapla", pour son anniversaire le 1er décembre dernier. Une visite qui a suscité l'enthousiasme des enfants présents dans la boutique barbezilienne, puisqu'ils ont construit un immense poteau jusqu'au plafond uniquement avec des planchettes en bois.

