Charente-Maritime : elle accouche avec l'aide des gendarmes !

Une jeune femme de 22 ans a accouché ce mardi après-midi au bord de la route, à Soubise, en Charente-Maritime. Heureusement, des gendarmes sont venus l'aider ! Il faut dire que la petite Shana était très pressée. Elle a pointé le bout de son nez moins de 10 minutes après l'arrivée des militaires.

Deux gendarmes de la brigade de St Agnant se souviendront longtemps de leur intervention ce mardi après-midi à Soubise.

Vers 16h30, ils suivent une voiture qui roule lentement et surtout s'arrête brusquement.

Ils vont contrôler le conducteur. Les militaires pensent à un automobiliste ivre.

Et là, surprise! C'est une jeune femme de 22 ans. Enceinte, elle est en plein travail.

Une dizaine de minutes entre l'arrivée des gendarmes et l'accouchement

Les gendarmes appellent les pompiers, installent la future maman confortablement. Ils la rassurent.

Un des militaires va chercher du linge propre, des serviettes, chez les habitants du secteur...

Et ils attendent l'arrivée des pompiers...

Mais le bébé est très pressé. Les gendarmes enfilent donc des gants et se préparent à l'accouchement.

Heureusement, les pompiers arrivent. A peine le temps de la mettre dans le camion, que la maman accouche.

16h38, Shana est née... Et elle se porte comme un charme, tout comme sa maman...

Tout s'est déroulé très vite. La maman a quitté Port des Barques pour rejoindre à l'hôpital de Rochefort, à seulement 20 minutes de route... Mais le bébé était impatient de sortir!