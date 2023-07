Charente-Maritime : il dit avoir vu un vaisseau spatial, "ça n'était pas humain"

Il est environ 1h30 du matin dans la nuit du 14 au 15 juillet quand Anthony, 35 ans, sur la terrasse d'une maison de Châtelaillon-Plage, dit avoir vu très distinctement un vaisseau spatial passer au dessus de sa tête.

Des cercles lumineux et une vitesse surnaturelle

Il croit d'abord voir un énorme avion, à hauteur des nuages. "Et je me rends compte qu'il y a trois grands cercles lumineux en dessous, que l'appareil est dans une forme triangulaire très aérodynamique, témoigne Anthony. Je l'ai vu comme on voit un avion." Il estimerait la taille de l'ovni à "7 ou 8 avions mis bout à bout", environ 200 mètres de long, "même si c'est difficile".

Il assure ne pas avoir pu filmer, car le vaisseau spatial ne serait apparu que 3-4 secondes dans le ciel avant de disparaître à une vitesse surnaturelle : "J'ai quand même un ami, proche de moi, qui a pu le voir partir". Ce dernier n'aurait pas souhaité témoigner.

"Dès les premières 30 secondes qui ont suivi, j'ai su que j'avais vu quelque chose qui n'était pas humain, poursuit Anthony. Même aujourd'hui, les chinois ne peuvent pas construire un aussi gros vaisseau sans faire de bruit. Il n'y a rien de rationnel en fait." Il est certain qu'il ne s'agissait pas d'une ombre, d'un feu d'artifice ou d'un drone.

"C'était un p*tain de vaisseau spatial"

Le Bordelais dit avoir, ce mercredi 19 juillet, livré son témoignage au Geipan (Groupe d'études et d'informations sur les phénomènes aérospatiaux non identifiés), le service de l'État spécialisé dans l'étude des ovnis.

Dans les deux tiers des cas, les experts parviennent à identifier ou partiellement identifier le phénomène décrit. Pour le tiers restant, il n'y a pas assez de données ou l'enquête menée n'a rien donné. Dans son cas, Anthony n'a pas d'espoir. "C'est impossible que le Geipan explique cela, impossible, martèle-t-il. J'essaie de me raisonner, mais là c'était un p*tain de vaisseau spatial."

Le Geipan n'exclut rien mais précise qu'en 40 ans d'expérience, il n'a jamais conclu à l'existence de véhicules spatiaux d'origine inconnue.