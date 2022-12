Charente-Maritime : Le Bois-Plage-en-Ré lance son nouveau concours "mon pull moche de Noël"

Pour la 3ème année consécutive, la commune du Bois-Plage-en-Ré (Charente-Maritime) organise un double concours : celui du "plus beau sapin", mais aussi et surtout "mon pull moche de Noël" ! Pour cela, il faut envoyer une photo de votre pull avant le dimanche 11 décembre à l'adresse suivante : mairie@leboisplage.fr

ⓘ Publicité

Vous pourrez voter du 12 au 17 décembre sur la page Facebook de la mairie. L'an dernier une quinzaine de personnes y avaient participé. L'équipe municipale espère faire mieux en 2022. Il faut donc motiver les quelques 2300 habitants qui résident au Bois-Plage-en-Ré à l'année.

Ce concours du pull moche de Noël à la sauce rétaise, on le doit à Sandrine Perchais, adjointe au maire en charge des actions communales et du marché. Elle a eu cette idée au début de la crise sanitaire il y a trois ans. "La première année, c'était effectivement pour éviter l'ennui. Comme on était soumis à des restrictions, on ne pouvait pas se rassembler, l'idée était de trouver des choses à faire chez soi."

Voilà pour la génèse du concours. Dans l'esprit, le pull doit être inventif, décalé et hilarant. "On préfère les gens qui créent quelque chose mais on accepte tous les pulls", précise Sandrine Perchais, "plus c'est rigolo et esprit de Noël, plus c'est sympa".

loading

Et cette année encore, les agents municipaux et les élus du Bois-Plage-en-Ré n'y couperont pas. Ils sont tous invités à jouer le jeu le 16 décembre prochain, à l'occasion de la très sérieuse journée internationale du pull moche. "Tous sans exception, y compris Monsieur le Maire. Il est au top avec son pull moche !", sourit Sandrine Perchais.

Le maire étant hors concours, qui succédera à Ethan vainqueur l'an dernier ? Réponse le samedi 17 décembre à 18 heures lors de l'inauguration du marché de Noël. Les lauréats des deux concours gagneront un brunch pour 4 personnes en forme de panier-repas à emporter à la maison.