Charente-Maritime : un an après la mort de Johnny, Didier veut le "faire perdurer" en l'imitant

Dans une pièce de sa maison de Charron, Didier Vendeville a installé tout le nécessaire. Une guitare, des affiches, et surtout la sono, et deux grosses enceintes, qui ne crachent que des chansons de Johnny Hallyday.

Demain, cela fera un an que #JohnnyHallyday nous a quitté. A Charron, en Charente-Maritime, Didier est l'un des "sosies vocaux". On vous le présente sur France Bleu La Rochelle. pic.twitter.com/Uol60PDwnp — France Bleu La Rochelle (@Bleu_Rochelle) December 4, 2018

Fan de Johnny depuis son adolescence, Didier, à la retraite depuis trois ans, a assez vite remarqué que son timbre de voix "allait merveilleusement bien" avec celui du Taulier. Poussé par quelques amis, il s'inscrit à des concours de chant, et remporte quelques prix en région parisienne. Si ce loisir s'interrompt avec l'arrivée de ses enfants, Didier le reprend il y a quelques années, à leur départ de la maison.

Il organise un premier concert chez lui, à Charron, en 2017. "Devant 200 personnes, précise-t-il. J'espérais plus, mais on m'a dit que c'était déjà pas mal". Et le décès de l'idole des jeunes, le 5 décembre 2017, accélère encore le mouvement. L'été dernier, il part avec un groupe d'une quinzaine de musiciens, pour des concerts à Royan, Rochefort, Fouras, et sur l'île d'Oléron. Avec là, encore, uniquement des chansons de Johnny dans son répertoire. "Des fans sont venus me voir en pleurant, se rappelle-t-il. Ils m'ont dit qu'ils avaient fermé les yeux, et s'étaient vus à un concert de Johnny. Forcément, ça me touche beaucoup. Parce que moi, mon but, c'est de le faire perdurer".

Et voilà la pièce dans laquelle Didier répète. © Radio France - Thomas Coignac

Sa femme Emmanuelle, elle, chante Piaf

Didier va désormais participer à un concert à Châteauroux au mois de mai. Et avant cela, en février, il y aura un concours national d'imitation de Johnny, près d'Orléans, le 2 février. Une occasion de "se mesurer aux autres", sous les yeux de sa plus grande femme, Emmanuelle. "Une fois, il m'a chanté L'hymne à l'amour façon Johnny, pour me faire une surprise et ça m'a beaucoup touché". Elle chante aussi, mais le répertoire d'Edith Piaf. De quoi, sur scène, faire des duos assez improbables...