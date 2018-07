Vars, Charente, France

TF1 a planté ses caméras à Vars pendant quatre mois, de juillet à octobre derniers. Les animations sportives et diététiques se sont multipliées dans le village. L'objectif était de faire perdre du poids à un groupe de villageois, 700 kilos en moins collectivement. On saura ce soir si c'est une réussite. Le maire de Vars, médecin urgentiste dans le civil, a accepté le défi de TF1. Quel que soit le résultat de la compétition, il a bien fait : la plupart des villageois concernés ont perdu du poids, et surtout ils continuent à faire du sport !

Philippe Guérin, artisan, a perdu 30 kilos © Radio France - Pierre MARSAT

Philippe Guérin est artisan. Son entreprise de tôlerie se situe dans la zone artisanale de Vars. Il n'a pas voulu apparaître à la télé, et pourtant il a suivi l'expérience, et a perdu 30 kilos. Le boucher du village, Eric Bertrand, ne supportait plus son poids : le teste d'effort, imposé à tous les candidats avant de participer à l'émission, lui a fait peur pour sa santé. Il voulait perdre 20 kilos, il a maigri de 16 kilos, et il s'entraîne à la salle de fitnesse toutes les semaines, avec sa femme Marilyne, le mercredi, son jour de congé.

Les époux Bertrand dans la salle de fitness © Radio France - Pierre MARSAT

Le village de Vars s'est doté d'une salle de fitness à côté de la salle omnisport. Le matériel a été offert par TF1 à la population. Aujourd'hui, tout le monde peut aller s'entraîner, en libre-service, grâce à un système de badges individuels. Le tarif est de 25 euros pour 6 mois, et la salle est ouverte aux habitants des communes voisines, alors que la domiciliation à Vars était un critère obligatoire pour participer à l'émission.

L'Espace Sport de Vars © Radio France - Pierre MARSAT

Vars dispose désormais également d'une salle d'arts martiaux et d'un deuxième gymnase derrière la salle omnisports. La population du village est invitée ce soir à regarder ensemble l'émission de TF1, à partir de 21 heures, sur un écran géant de 4 mètres par 3, dans la salle des fêtes de Vars.

